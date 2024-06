Hoe werkt Ziggo Sport Free? Zo kijk je de Champions League, Europa League en Conference League

Alle wedstrijden in de Champions League, Europa League en Conference League zijn vanaf het seizoen 2024/25 te zien op Ziggo Sport. De rechten zijn niet meer in handen van RTL. Hoe kunnen klanten van andere providers dan Ziggo – zoals KPN, Delta, Caiway Canal Digitaal, Online.nl en Odido – de wedstrijden zien? In dit artikel lees je wat je moet doen.

Op dit moment is ongeveer vijftig procent van de Nederlandse huishoudens al abonnee van Ziggo. Zij kunnen ‘gewoon’ schakelen naar kanaal 14 om Ziggo Sport te zien. Daar worden de wedstrijden van de Nederlandse clubs uitgezonden, plus de finales.

De overige vijftig procent – abonnees van bijvoorbeeld KPN – moet zich registreren via de Ziggo-website (ziggo.nl/uefa) en vervolgens een account aanmaken. Dat is een eis van de UEFA, vanwege de rechten wil kunnen nagaan dat Nederlandse kijkers zich ook daadwerkelijk in Nederland bevinden.

Na het aanmaken van een account op de website van Ziggo kunnen de Champions League-wedstrijden worden bekeken. Bijvoorbeeld via de Ziggo GO-app, die gebruikers moeten downloaden. Anders kunnen ze kijken via hun smart-tv, waarop de beelden gestreamd kunnen worden via de Ziggo GO-app. Het wordt echter lastiger voor Nederlanders zonder smart-tv. Zij zullen bij vrienden/buren moeten kijken, of een mediabox van hun eigen tv-provider moeten aanschaffen.

Bij het registeren op de website van Ziggo kun je kiezen uit drie opties:

Ziggo Sport Free: alleen wedstrijden van Nederlandse clubs en finales, via de Ziggo GO App, met korte voor- en nabeschouwingen.

Ziggo Sport: iedere speelavond één wedstrijd, inclusief Nederlandse clubs, via kanaal 14 en Ziggo GO App, met uitgebreide voor- en nabeschouwingen, alle samenvattingen en meer topvoetbal uit bijvoorbeeld Spanje en Italië.

Ziggo Sport Totaal: Alle wedstrijden, live op zes kanalen en de Ziggo Sport Totaal App, met uitgebreide voor- en nabeschouwingen.

Hoe werkt Ziggo Sport Free?

Ziggo Sport Free is, zoals de naam aangeeft, de gratis versie van Ziggo Sport. Hiermee kun je alleen wedstrijden van Nederlandse clubs zien en de finales van alle Europese toernooien. Je leest hieronder hoe dat werkt.

Stap 1 – Aanmelden. Meld je gratis aan om UEFA Europees voetbal te kijken

Stap 2: Downloaden. Download Ziggo GO op je smartphone of tablet. Of open ziggogo.tv op je laptop of PC.

Stap 3 – Kijken. Kijk op je smart-tv, smartphone, tablet, laptop of PC. Heb jij hulp nodig bij de installatie van de app of het streamen naar je tv? Klik hier.