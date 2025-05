Romano komt met heel ander geluid over De Bruyne

Liverpool is niet in onderhandeling met , zo stelt Fabrizio Romano donderdagavond in een video op zijn YouTube-kanaal. Daarmee spreekt de transferexpert de berichtgeving van Gianluca Di Marzio van een dag eerder tegen.

Di Marzio kwam woensdagavond met een spectaculaire update over de toekomst van De Bruyne. Volgens de transferjournalist zou de Belg namelijk zijn zinnen hebben gezet op een langer verblijf in Europa en inmiddels ook twee aanbiedingen op zak hebben: van Napoli en Liverpool. Eerstgenoemde zou daarbij een goede kans maken door de aanwezigheid van Romelu Lukaku, een goede vriend van de middenvelder.

Romano heeft de geruchten over de toekomst van De Bruyne ook gehoord en besloot daarop te reageren in een video op YouTube. “Ik heb hier heel veel berichten over gekregen”, snijdt de journalist het onderwerp aan. “Op dit moment, voor zover ik weet, is Liverpool niet in onderhandeling met Kevin De Bruyne. Liverpool heeft Kevin De Bruyne niet benaderd. Liverpool voert geen gesprekken met Kevin De Bruyne”, maakt Romano duidelijk.

De 109-voudig Belgisch international zou wel met tal van andere clubs in gesprek zijn, waarvan Chicago Fire zeer geïnteresseerd is. “Chicago Fire is echt geobsedeerd door De Bruyne. We zullen dus zien hoe het gaat, of hij in Europa blijft. Maar ik weet dus niets van gesprekken tussen De Bruyne en Liverpool.”

