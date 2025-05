Aan alles gedacht: Slot zorgt ervoor dat ook transferflop kampioensmedaille krijgt

Arne Slot wordt in Liverpool momenteel op handen en voeten gedragen, nadat hij in zijn eerste seizoen in Engeland gelijk beslag legde op de Premier League. De coach is een 'meesterschaker' op alle fronten en bewees dat ook afgelopen weekend weer.

De trainerscarrière van Slot gaat als een speer. Na eerst bij AZ de lijnen te hebben uitgezet, overtuigde de Nederlander vervolgens opnieuw bij Feyenoord. Met een kampioensschaal en een KNVB-beker onder zijn arm vertrok hij afgelopen zomer naar Liverpool. Daar maakte hij van Ryan Gravenberch een wereldspeler, zorgde hij ervoor dat Mohamed Salah nog effectiever werd en werd de defensie onder leiding van Virgil van Dijk nog stabieler.

Op 27 april werd de langverwachte landstitel dan ook echt officieel behaald. Concurrent Arsenal had zich de weken ervoor meerdere malen vergaloppeerd, ook aangezien de Champions League de hoogste prioriteit heeft voor de mannen van Mikel Arteta. Liverpool versloeg op het eigen Anfield Tottenham Hotspur met 5-1, waardoor het feest kon losbarsten. Het was voor The Reds de eerste landstitel sinds 1989/90, op 2019/20 na dan, maar toen kon het feest niet uitgebreid met de supporters gevierd worden vanwege corona.

LEES OOK: Algemeen Dagblad rept over 'geschenk uit de hemel' voor Feyenoord

De spelers die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het succes van Liverpool hebben een kampioensmedaille ontvangen of gaan die nog krijgen. Daarvoor moet je overigens wel vijf Premier League-wedstrijden hebben gespeeld. Federico Chiesa, die afgelopen zomer voor twaalf miljoen van Juventus werd overgenomen en (mede door blessures) niet kon overtuigen, stond na de wedstrijd tegen Spurs op vier competitieduels. En dus liet Slot de Italiaan invallen tegen Chelsea afgelopen weekend, waardoor ook Chiesa een medaille in ontvangst mag nemen. Alle grote namen van Liverpool zijn dus nu ook officieel onderdeel geweest van de kampioensploeg.

𝗙𝗲𝗱𝗲𝗿𝗶𝗰𝗼 𝗖𝗵𝗶𝗲𝘀𝗮 speelde dit weekend zijn vijfde Premier League-wedstrijd, en heeft nu genoeg wedstrijden gespeeld voor een winnaarsmedaille! 🏅#PremierLeague #Liverpool #Chiesa pic.twitter.com/nyf1gdyZ2u — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) May 7, 2025

