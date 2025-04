Van Dijk ziet geweldenaar bij Ajax: 'Écht iedereen voelt zich prettig dankzij hem'

heeft veel opgestoken van . De huidige aanvoerder van Liverpool speelde tussen 2018 en 2023 samen met Henderson, die toen de aanvoerdersband om zijn arm had. Inmiddels komt Henderson uit voor Ajax.

Van Dijk tekende donderdag een nieuw contract tot medio 2027 bij Liverpool. Met zijn 33 jaar is hij een veteraan in de Premier League, maar uitgeleerd is hij nog niet. "Voor mij persoonlijk is het altijd belangrijk om te blijven leren. Je bent nooit uitgeleerd. In de loop der jaren heb ik bij verschillende clubs gezeten, ben ik aanvoerder geweest en heb ik samengewerkt met verschillende aanvoerders. Van iedereen kun je wel iets meenemen”, benadrukt Van Dijk in een interview met LFC TV.

Van Dijk zet zijn punt kracht bij door terug te blikken op de afgelopen jaren. “We hadden natuurlijk Jordan Henderson, jarenlang de aanvoerder van de club. Een geweldige captain, en nog steeds een goede vriend van me. Ik heb ontzettend veel van hem geleerd, zowel op als buiten het veld. Hoe hij tijdens elke training de standaard zette, hoe hij buiten het veld met iedereen communiceerde, ervoor zorgde dat iedereen zich onderdeel voelde van het team – en dan bedoel ik niet alleen de spelers, maar echt iedereen binnen de club.”

Ook van James Milner, die van 2015 tot 2023 bij Liverpool onder contract stond, heeft Van Dijk ‘veel opgestoken’. “Die twee zijn echt belangrijk geweest in hoe ik nu zelf invulling geef aan mijn rol als aanvoerder, ook buiten het veld. Het is niet altijd makkelijk, maar je moet het op je eigen manier doen.”

“Tot nu toe gaat het goed, en ik wil blijven groeien”, zegt de verdediger. “Ik wil ervoor zorgen dat iedereen zich op zijn gemak voelt om zichzelf te zijn. Dat is essentieel – als je niet jezelf kan zijn, werkt dat door op het veld. Daarom probeer ik het op mijn manier te doen, en ik denk dat dat me goed afgaat. Je moet gewoon blijven doorgaan.”

