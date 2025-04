Harry Kane gelinkt aan Liverpool: Bayern-goalgetter komt met duidelijke reactie

Het Liverpool van trainer Arne Slot wordt in Engeland genoemd als mogelijke nieuwe bestemming voor topspits . De 31-jarige goalgetter van Bayern München komt tegenover de Engelse tak van ESPN met een reactie op de suggestie van .

Kane reeg jarenlang de doelpunten aaneen in het shirt van Tottenham Hotspur. Met 213 doelpunten in de Premier League hoeft de Engelsman enkel Alan Shearer (260 goals) voor zich te dulden op de all-time topscorerslijst van de hoogste Engelse competitie. Ondanks zijn ongekende productie bleef zijn prijzenkast in dienst van de Spurs echter leeg, waarop Kane in de zomer van 2023 besloot te vertrekken naar Bayern München. In Duitsland ging hij vrolijk door met waar hij in Engeland gebleven was: doelpunten maken. Inmiddels staat Kane op 77 doelpunten in 83 officiële duels namens Bayern. Het onmogelijk geachte gebeurde echter: na elf (!) opeenvolgende landstitels moest de Duitse recordkampioen de schaal in Kane's debuutseizoen aan Bayer Leverkusen laten. Dit seizoen moet het er alsnog van komen: na 27 speelronden staat Bayern zes punten los van de regerend kampioen aan kop in de Bundesliga. Bovendien geldt het elftal van trainer Vincent Kompany als een van de favorieten voor de eindzege in de Champions League.

Uitgerekend Shearer suggereerde eerder deze week in een interview met een Engelse goksite dat Kane komende zomer terug zou kunnen keren op Engelse bodem. Volgens de oud-spits zou Liverpool er verstandig aan doen om de aanvaller op te pikken in Duitsland, aangezien nog altijd niet duidelijk is waar de toekomst van Mohamed Salah ligt en ook niet zeker lijkt dat Darwin Nuñez volgend seizoen nog op Anfield te bewonderen is. "Hij is een machine en zal altijd blijven scoren", sprak Shearer onder meer. "Ondanks zijn leeftijd vindt hij altijd als je hem aanspeelt in de zestien een manier om de bal in het net te krijgen, daaraan herken je een geweldige topscorer. Liverpool zal komende zomer op zoek gaan naar een nieuwe spits, ik twijfel er niet aan dat Kane een geweldige optie voor hen zou zijn", aldus Shearer, die op de koop toe zou nemen dat zijn doelpuntenrecord in gevaar zou kunnen komen als Kane nog een aantal seizoenen in de Premier League zou spelen: "Mijn record zal niet voor eeuwig blijven staan."

ESPN UK vraagt Kane op de man af of hij een terugkeer in Engeland ziet zitten. "Ik weet het niet zeker", reageert de spits. "Ik heb mijn hele loopbaan gezegd dat ik niet iemand ben die te ver vooruit kijkt. Maar ik ben hier heel gelukkig, we hebben een fantastisch team met een fantastische trainer en staf. Zolang ik op mijn best ben wil ik op het hoogst mogelijke niveau spelen, en hoger dan dit wordt het niet", aldus Kane. De aanvaller wil weliswaar niet helemaal uitsluiten dat de vlag er binnenkort anders bij hangt ('In het voetbal kan er in korte tijd heel veel veranderen'), maar stelt dat hij op dit moment niet bezig is met andere clubs of spelen in een andere competitie. "Ik ga gewoon met de flow mee en op dit moment is dat hier bij Bayern München. Er doen wat random verhalen de ronde, dat klopt, maar ik weet niet waar die vandaan komen", aldus Kane.

