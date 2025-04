Veelzeggende reactie Gakpo na transfer Alexander-Arnold naar Real Madrid gaat viraal

Het aanstaande vertrek van naar Real Madrid is binnen de selectie van Liverpool niet goed gevallen, zo blijkt uit beelden die rondgaan op social media. Wanneer de rechtsback binnenkomt voorafgaand aan de training, wordt hij onder meer door bewust niet aangekeken.

Alexander-Arnold beschikt over een aflopend contract bij Liverpool. Al het hele seizoen gaan er geruchten rond dat de verdediger na het huidige seizoen gebruik wil maken van zijn transfervrije status om te vertrekken bij de club waar hij doorbrak in het profvoetbal. Real Madrid werd hierbij regelmatig genoemd als droombestemming van Trent. Vorige week wisten verschillende Engelse media te melden dat de transfer naar Spanje ervan gaat komen en dat er sprake is van een persoonlijk akkoord met De Koninklijke.

Voor Liverpool en Arne Slot is het vertrek van Alexander-Arnold, die dit seizoen weer van grote waarde is voor The Reds, een flinke klap. De supporters van de Engelse koploper zijn dan ook niet heel gelukkig met de keuze van de rechtsback. Uit beelden die rondgaan op social media blijkt dat hetzelfde geldt voor de selectie van Liverpool.

Gakpo kijkt Alexander-Arnold niet aan

Hoewel Alexander-Arnold momenteel kampt met een enkelblessure en de stadsderby tegen Everton van woensdagavond aan zich voorbij moet laten gaan, verscheen hij maandag toch op het trainingscomplex van Liverpool. Wanneer de verdediger binnenkomt, geeft hij verschillende ploeggenoten een hand. Met name de reactie van Gakpo sprak daarbij boekdelen. De Nederlander gaf zijn teamgenoot wel een hand, maar vermeed daarbij de blik van de rechtsback. Wanneer Alexander-Arnold doorloopt naar andere spelers, kijkt de aanvaller hem nog wel na.

