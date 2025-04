'Slot en Liverpool richten vizier op Oranje-international van ruim 71 miljoen euro'

Het Liverpool van trainer Arne Slot is een van de clubs uit de Premier League die op de korrel heeft. Dat schrijft transferexpert Fabrizio Romano bij GiveMeSport. Wel heeft Liverpool daarbij concurrentie van andere topclubs uit de Premier League, want ook Manchester United, Chelsea en Arsenal zouden wel oren hebben naar Oranje-international.

Simons is bezig aan zijn tweede seizoen bij RB Leipzig, dat hem de afgelopen anderhalf jaar huurde van Paris Saint-Germain. Afgelopen winter besloot de Duitse topclub om de 21-jarige aanvaller annex middenvelder in te lijven voor een bedrag van vijftig miljoen euro. Dit bedrag kan middels bonussen nog oplopen tot tachtig miljoen euro.

LEES OOK: 'Leipzig is klaar met diva Xavi Simons en zet superster in etalage'

Hoewel Simons nog een contract heeft tot medio 2027, zou het zomaar eens kunnen dat hij deze zomer een transfer gaat maken. Romano weet te melden dat Liverpool 'goed geïnformeerd' is wat betreft Simons, dat geldt ook voor Manchester United, Chelsea en Arsenal. Naar verluidt kan Simons voor een transfersom van iets meer dan 71 miljoen euro komende zomer vertrekken bij RB Leipzig.

LEES OOK: Amorim wil United op twee cruciale posities versterken: naam peperdure Nederlander valt

Volgens bronnen geldt een overstap naar de Premier League als een 'geloofwaardige mogelijke bestemming' voor Simons. De 1,79 meter lange rechtspoot wordt in Engeland gezien als een 'toekomstige ster'. De aanvaller annex middenvelder was dit seizoen in negentien wedstrijden goed voor zeven doelpunten en vier assists.

Mogelijk speelt het behalen van Champions League-voetbal met RB Leipzig ook nog een rol voor Simons. Na 27 speelronden staat de club op een teleurstellende zesde plaats, met drie punten achterstand op nummer vier Mainz 05. De kans is dus aanwezig dat RB Leipzig komend jaar niet uit zal komen in het miljardenbal.

