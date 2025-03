Amorim wil United op twee cruciale posities versterken: naam peperdure Nederlander valt

Trainer Ruben Amorim hoopt komende zomer een nieuwe spits én een aanvallende middenvelder aan de selectie van Manchester United toevoegen, zo weet transferspecialist Florian Plettenberg van het Duitse Sky te melden. Voor die laatste positie zouden The Red Devils in de persoon van een Nederlander op het oog hebben.

Amorim nam in het najaar het stokje over van de ontslagen Erik ten Hag, maar de prestaties van Manchester United zijn niet aanzienlijk verbeterd. Met nog negen speelronden te gaan bivakkeert de club nog altijd op een schamele dertiende plaats in de Premier League, met maar liefst 33 (!) punten minder dan koploper en rivaal Liverpool. Bovendien werd United door Fulham uitgeschakeld in de FA Cup, wel wist Amorim zijn elftal ten koste van Real Sociedad naar de kwartfinales van de Europa League te leiden. Daarin is Olympique Lyon in april de tegenstander.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Christian Eriksen spreekt zich uit over zomerse terugkeer bij Ajax

Voor volgend seizoen zou Amorim dolgraag een extra spits willen, wat slecht nieuws zou kunnen betekenen voor de niet erg productieve Joshua Zirkzee. Volgens Plettenberg staan er vier namen op het verlanglijstje van de Portugees. "Viktor Gyökeres (Sporting CP, red) en en Victor Osimhen (door Napoli verhuurd aan Galatasaray, red.) blijven bovenaan de lijst staan, maar de club kijkt ook naar de Bundesliga. Benjamin Sesko staat ook op de lijst, hij kan door een clausule voor 80 miljoen euro worden overgenomen van RB Leipzig", weet de transferjournalist te melden. Ook Hugo Etikité is volgens Plettenberg in beeld. De Fransman was namens zijn huidige club Eintracht Frankfurt recent nog trefzeker tegen Ajax, om zijn nek zou eveneens een prijskaartje van 80 miljoen euro hangen.

LEES OOK: 'Leipzig is klaar met diva Xavi Simons en zet superster in etalage'

Daarnaast zou Amorim nog een multifunctionele aanvallende middenvelder willen toevoegen aan zijn selectie. Plettenberg onthult dat de Turkse Juventus-speler Kenan Yildiz (19) voor die positie in beeld is, maar hij is niet de enige: "De andere grote naam is Xavi Simons. RB Leipzig verlangt ook voor hem 80 miljoen euro", aldus de journalist. Simons is bezig aan zijn tweede seizoen bij de Oost-Duitse club. De Nederlander werd in eerste instantie gehuurd van Paris Saint-Germain, maar werd afgelopen winter voor 50 miljoen euro definitief overgenomen van de Parijzenaars. Simons ligt nog tot medio 2027 vast bij RB Leipzig.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Antony is na vertrek bij Man United eerlijk over Ten Hag

Antony gaat in gesprek met Marca in op zijn samenwerking met Erik ten Hag bij Manchester United.