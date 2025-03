Christian Eriksen spreekt zich uit over zomerse terugkeer bij Ajax

spreekt zich in een interview met de Deense krant Tipsbladet uit over een mogelijke terugkeer bij Ajax. De inmiddels 33-jarige middenvelder loopt komende zomer uit zijn contract bij Manchester United, Eriksen gaat ervan uit dat de club niet met hem verder wil en heeft al aantal knopen over zijn toekomst doorgehakt.

Eriksen speelde tussen 2010 en 2013 in totaal 163 wedstrijden in Ajax 1, goed voor 32 doelpunten en 65 assists. Hij werd met Ajax driemaal kampioen van Nederland, alvorens in de zomer van 2013 over te stappen naar Tottenham Hotspur. Na een kortstondig avontuur bij Internazionale keerde hij in de winter van 2022 terug in Engeland, bij Brentford. Manchester United had na een halfjaar genoeg gezien en haalde hem in de zomer van dat jaar naar Old Trafford.

In het interview spreekt Eriksen de verwachting uit dat zijn periode op Old Trafford komende zomer ten einde komt. Zijn plan is om een nieuw avontuur buiten Engeland te gaan zoeken, maar dat betekent niet dat hij in de Deense competitie aan de slag wil: "Nog niet, dat is nog te vroeg." Eriksen houdt de mogelijkheid wel open om zijn loopbaan af te sluiten in zijn vaderland, maar: "Ik heb nog niet het gevoel dat ik daaraan toe ben." Aan de andere kant ziet Eriksen zijn toekomst ook niet té ver van huis. Een overstap naar de Amerikaanse MLS sluit hij derhalve uit: "Zo ver gaan we niet reizen, we zouden graag in Europa blijven."

Ajax heeft afgelopen zomer wel degelijk aan het terughalen van Eriksen gedacht, zo onthulde technisch directeur Alex Kroes in september tegenover Voetbal International. "Eriksen stond absoluut op dé lijst, om het zo maar te zeggen. De longlist. Ook een jongen van de club, met heel veel ervaring en routine. Een goede voetballer. Maar uiteindelijk hebben we daar niet de ruimte voor kunnen creëren door allerlei andere omstandigheden. Wie weet ooit", sprak de beleidsbepaler destijds. "Ik sluit nergens de deur voor", zegt Eriksen als hem gevraagd wordt naar een mogelijke terugkeer in Amsterdam. "Ik zal zien wat er gebeurt en of het past. Dit speelde afgelopen zomer, we zullen moeten zien waar ze dit jaar staan. Natuurlijk moet er zowel vanuit de club als vanuit de speler interesse zijn", aldus Eriksen.

