Ten Hag krijgt 4 maanden na ontslag trap na van eigenaar Man United

Sir Jim Ratcliffe heeft ruim vier maanden na het ontslag van Erik ten Hag bij Manchester United een trap na gegeven aan de trainer. De Nederlander stond afgelopen zomer onder grote druk op Old Trafford, maar mocht toch aan het nieuwe seizoen beginnen. Een grote fout, zo stelt de mede-eigenaar van The Red Devils in gesprek met de BBC.

In februari 2024 kreeg Ratcliffe met zijn bedrijf INEOS een minderheidsaandeel van Manchester United in handen. De zakenman kreeg het daarmee voor het zeggen op sportief gebied. Tegen het einde van vorig seizoen was het nieuwe managementteam van Ratcliffe net begonnen op Old Trafford. Tegelijkertijd stond Ten Hag onder flinke druk, door de teleurstellende achtste plek in de competitie. De FA Cup werd wel gewonnen ten koste van Manchester City, waarna Ten Hag zijn baan mocht behouden.

LEES OOK: ‘Manchester United heeft slecht nieuws voor Zirkzee’

Artikel gaat verder onder video

Dit seizoen ging het allemaal nog veel slechter voor de Nederlander en na een reeks zwakke resultaten werd hij eind oktober op straat gezet. Naast Ten Hag is ook sportief directeur Dan Ashworth dit seizoen vertrokken. De bestuurder was pas afgelopen zomer aangesteld. Zowel het aanblijven van Ten Hag als de aanstelling van Ashworth noemt Ratcliffe nu fouten.

LEES OOK: ‘Vraagprijs Antony bekend: Man United bereid megaverlies te slikken’

“De keuzes rondom Ten Hag en Ashworth waren fouten”, stelt de mede-eigenaar in gesprek met de BBC. “Ik denk wel dat er verzachtende omstandigheden waren, maar het blijven fouten. Dat accepteer ik en bied ik mijn excuses voor aan. Toen we de beslissing namen met Erik door te gaan, zat het managementteam er pas vijf minuten”, legt Ratcliffe uit. Daarnaast zou het voor de nieuwe clubleiding lastig zijn geweest het functioneren van de Nederlander onder het vorige bewind goed in te schatten. “Drie maanden later was duidelijk dat we het verkeerd hadden, dus hebben we het gecorrigeerd”, doelt hij op het ontslag van Ten Hag.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Antony is na vertrek bij Man United eerlijk over Ten Hag

Antony gaat in gesprek met Marca in op zijn samenwerking met Erik ten Hag bij Manchester United.