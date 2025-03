‘Manchester United heeft slecht nieuws voor Zirkzee’

Manchester United is ontevreden over de staat van het spitsenbestand, zo weet The Sun. en zijn momenteel de centrumspitsen op Old Trafford, maar weten weinig indruk te maken. The Red Devils houden daarom de ontwikkeling van van Crystal Palace nauwlettend in de gaten.

Nadat Man United in de zomer van 2023 bijna 74 miljoen euro aan Atalanta overmaakte voor Højlund, volgde Zirkzee een jaar later voor een bedrag van 42,5 miljoen van Bologna. Beide spitsen weten vooralsnog niet echt potten te breken in Manchester. In 79 wedstrijden voor de club in alle competities kwam de Deense aanvaller 23 keer tot scoren, maar het grootste deel hiervan werd in het vorige seizoen gemaakt. Zirkzee kwam tot dusver 41 keer in actie voor Man United, waarin hij zes keer het net vond.

Volgens The Sun is de clubleiding niet tevreden over de recente productie van de twee aanvallers, waardoor de zoektocht naar een nieuwe spits is begonnen. Viktor Gyökeres, die trainer Rúben Amorim goed kent van hun gezamenlijke tijd bij Sporting CP, staat bovenaan deze lijst. Hoewel de Zweed een hernieuwde samenwerking met zijn oude trainer wel ziet zitten, zou hij liever een stap maken naar een club die uitkomt in de Champions League. Gezien de veertiende plaats in de Premier League lijkt dit op Old Trafford niet te gaan gebeuren.

Daarom heeft Man United besloten de aandacht te verleggen naar andere opties. Mateta van Crystal Palace is na Gyökeres de voornaamste kandidaat om de voorhoede van Amorim te komen versterken. Volgens de krant heeft de scoutingsafdeling van Man United de afgelopen drie Premier League-wedstrijden van Crystal Palace bekeken. Ook het laatste FA Cup-duel, waarin Mateta een flinke hoofdwond opliep na een onbesuisde tackle van Millwall-doelman Liam Roberts, werd bekeken. De Fransman kwam dit seizoen 33 keer in actie voor de club uit Londen, waarin hij vijftien keer trefzeker was.

