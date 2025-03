‘Vraagprijs Antony bekend: Man United bereid megaverlies te slikken’

Manchester United zet komende zomer in op een flink bedrag om van de hand te doen. Volgens Manchester World wil de nummer veertien van Engeland een bedrag van bijna 39 miljoen euro voor de Braziliaan, die in de zomer van 2022 voor bijna honderd miljoen euro overkwam van Ajax.

Antony maakte in de zomer van 2022 de overstap van Ajax naar Manchester United voor zo’n 95 miljoen euro, maar wist op Old Trafford nauwelijks te overtuigen. In 96 wedstrijden voor The Red Devils kwam de buitenspeler twaalf keer tot scoren en gaf hij vijf assists. Na 2,5 jaar in Engeland besloot de aanvaller zijn heil elders te zoeken en verhuisde hij in januari op huurbasis naar Real Betis.

Opvallend genoeg werd er geen koopoptie opgenomen in de overeenkomst tussen Man United en Betis, waardoor Antony normaal gesproken komende zomer terugkeert naar het noordwesten van Engeland. Toch lijkt het er vooralsnog op dat die keuze van de Engelsen zeer goed uit gaat pakken, aangezien de Braziliaan volledig herboren lijkt te zijn in Spanje. In acht wedstrijden voor zijn nieuwe club scoorde hij al drie keer en gaf hij ook drie assists.

Komende zomer zal Man United definitief afscheid willen nemen van Antony. Om geen verlies te draaien op het gebied van de financiële regels van de Premier League, moet de nummer veertien van Engeland een bedrag van bijna 39 miljoen euro voor de Braziliaan ontvangen, 56 miljoen minder dan voor Antony is betaald. Volgens Manchester World is dit dan ook de vraagprijs die Man United voor hem hanteert. Gezien zijn goede vorm bij Real Betis is de kans groter dat de buitenspeler komende zomer een hoger bedrag oplevert dan wanneer er een koopoptie was opgenomen in de huurdeal. Mocht geen club aan de vraagprijs willen voldoen, zou de clubleiding ook open staan gunstige bonussen te accepteren om op die manier aan het bedrag te komen.

