Ajax treft schikking met Antony en voorkomt ook tweede arbitragezaak

Ajax heeft een schikking weten te treffen met oud-speler , die bijna vier ton aan ingehouden boetes eiste van de club. Ook met Richard Witschge en Anton Seuntjens, die het niet eens waren over het beëindigen van hun dienstverband in de technische staf, is een eventuele arbitragezaak voorkomen, zo meldt Ajax via de officiële kanalen.

Voordat Antony in de zomer van 2022 zijn megatransfer naar Manchester United maakte, sloeg de Braziliaan in totaal drie groepstrainingen van de Amsterdammers over. Ajax besloot daarop om bij het maken van de eindafrekening een bedrag van bijna vier ton in te houden als boete. Antony betwistte dat echter en claimde onder meer toestemming te hebben gehad van toenmalig trainer Alfred Schreuder om de trainingen, te midden van de transferperikelen, over te slaan. Vorige maand werd de Braziliaan door de arbitragecommissie van de KNVB deels in het gelijk gesteld.

De arbitragecommissie wilde nog wel een verklaring van Schreuder zelf horen, maar de zaak is van de baan nu Ajax een schikking met Antony heeft weten te treffen. "In deze procedure heeft de arbitragecommissie van de KNVB recent een tussenvonnis gewezen en naar aanleiding daarvan hebben Ajax en Antony opnieuw contact met elkaar gezocht. Dit heeft ertoe geleid dat beide partijen een oplossing hebben gevonden waarin zowel de club als de voormalig speler zich kunnen vinden", schrijft Ajax op de clubsite. "Mede gelet op de mooie historie die Ajax en de Braziliaanse aanvaller hebben, zijn alle betrokkenen blij dat de arbitrageprocedure hiermee is beëindigd en dat zij deze kwestie achter zich kunnen laten", schrijft Ajax, dat geen mededelingen wenst te doen over de inhoud van de getroffen regeling.

Ajax schikt ook met Richard Witschge en Anton Seuntjens

Daarnaast maakt Ajax melding van een overeenstemming met voormalig invdividueel en assistent-trainer Richard Witschge en voormalig keeperstrainer Anton Seuntjens. Het duo moest in de zomer van 2024 vertrekken, maar claimde een mondelinge toezegging te hebben gehad van voormalig directeur voetbalzaken Sven Mislintat dat hun verbintenissen zouden worden verlengd. In december vorig jaar besloot de arbitragecommissie dat er een aantal getuigen zou worden gehoord, maar Ajax is inmiddels tot overeenstemming gekomen met Witschge en Seuntjens, schrijft de club.

