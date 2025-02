Antony deels in het gelijk gesteld in zaak tegen Ajax: woord is aan Alfred Schreuder

De arbitragecommissie van de KNVB heeft deels in het gelijk gesteld in de zaak die de aanvaller heeft aangespannen tegen Ajax, zo bericht Voetbal International. De Braziliaan eist bijna vier ton aan boetes terug van de club, die hem opgelegd werden omdat hij in aanloop naar zijn recordtransfer naar Manchester United driemaal ontbrak op de groepstraining. De vraag is nu of toenmalig trainer Alfred Schreuder daar al dan niet toestemming voor heeft gegeven.

Ajax telde in de zomer van 2020 een bedrag van bijna zestien miljoen euro neer om Antony over te nemen van São Paulo. De buitenspeler zou uiteindelijk 82 officiële wedstrijden voor de Amsterdammers spelen en daarin 24 keer tot scoren komen. In Nederlandse dienst werkte Antony zich bovendien op tot A-international van Brazilië én wekte hij de interesse van verschillende buitenlandse topclubs. Uiteindelijk was het Manchester United dat in de zomer van 2022, vlak na de aanstelling van Erik ten Hag, een recordbedrag van 95 miljoen euro op tafel legde om de Braziliaan naar Engeland te halen.

Voordat de transfer rondkwam miste Antony drie groepstrainingen van Ajax. De speler had, bij het afwikkelen van zijn contract, nog recht op een bedrag van 2,98 miljoen euro, bestaande uit zijn salaris voor de maand augustus plus een bonus voor de ontvangen transfersom. Ajax hield daarop echter een bedrag aan boete in; dat in de loop van de maand opliep tot uiteindelijk 363.000 euro. Op basis van zijn contract mocht de club echter maximaal tien procent van zijn bruto jaarsalaris, omgerekend 228.000 euro, inhouden. Antony eiste bij de arbitragecommissie het gehele bedrag terug; de commissie heeft nu uitgesproken dat de opgelegde boete 'bovenmatig' was. Daarbij speelt ook mee of Schreuder destijds heeft toegezegd dat Antony een aantal dagen vrijaf heeft gegeven, zoals de speler zelf beweert. Een verklaring van de toenmalige trainer van Ajax ontbreekt echter in het dossier. "Voordat de arbitragecommissie een definitief besluit zal nemen over welke boete redelijk is, krijgt Antony de gelegenheid om aan te tonen dat hij toestemming had van Schreuder", schrijft VI. Zodra daar duidelijkheid over is, zal bepaald worden welk bedrag de aanvaller terug gaat krijgen.

Antony hoopt loopbaan nieuw leven in te blazen in Spanje

De transfer van Antony naar Manchester zou overigens geen succes worden. Na een hoopgevend begin, met onder meer een doelpunt bij zijn Premier League-debuut, slaagde hij er niet in een vaste basisplaats te veroveren. Na het ontslag van Ten Hag, in oktober 2024, vertroebelde zijn perspectief op speeltijd nóg meer. Afgelopen transferperiode namen The Red Devils dan ook tijdelijk afscheid van de miljoenenaankoop. Antony voegde zich op huurbasis bij het Spaanse Real Betis en is in Sevilla direct van waarde. In zijn eerste twee wedstrijden in LaLiga was de Braziliaan al goed voor een fraai doelpunt en een assist en werd hij telkens uitgeroepen tot man van de wedstrijd.

