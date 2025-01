Ajax en Antony liggen op ramkoers en staan tegenover elkaar in Zeist

ligt op ramkoers met zijn oude club Ajax. Het Algemeen Dagblad weet te melden dat de Braziliaanse aanvaller van Manchester United een arbitragezaak heeft aangespannen tegen de Amsterdammers. Beide partijen stonden afgelopen maandag tegenover elkaar in Zeist.

Volgens de krant heeft Antony de zaak aangespannen vanwege de boetes die hij kreeg voor zijn afwezigheid in de periode voor zijn overgang naar Manchester United in de zomer van 2022. Johan Inan en Fabian van der Poll schrijven dat de 24-jarige buitenspeler een drietal boetes opgelegd heeft gekregen van Ajax. Daarmee hielden de Amsterdammers tonnen in op het salaris van de toenmalig speler. Antony is van mening dat de boetes onrechtmatig zijn en wil het geld toe.

De arbitragecommissie van de KNVB bevestigt bij monde van een woordvoerder de zaak van Antony tegen Ajax over de opgelegde boetes. "Maar inhoudelijk doen wij verder geen mededelingen over dossiers", stelt de woordvoerder tegenover het AD.

Antony sloeg uit ontevredenheid Ajax-trainingen over

De ontstane situatie tussen Ajax en Antony komt voort uit de laatste week van de Braziliaan biij de club in augustus 2022. De linkspoot was in afwachting van zijn transfer naar Manchester United, waarmee zo'n honderd miljoen euro gemoeid was. Tevreden met de houding van Ajax was Antony op dat moment allerminst. De Braziliaan wilde dolgraag de overstap maken, maar omdat Ajax geen genoegen nam met de biedingen van The Red Devils besloot Antony enkele trainingen over te slaan.

© Imago

Ook tijdens de derde competitiewedstrijd van dat seizoen, tegen Sparta Rotterdam, was hij niet van de partij, terwijl Antony niet geblesseerd was. Ajax was destijds van mening dat Antony ongeoorloofd afwezig was en legde de aanvaller driemaal een boete op. Het totaalbedrag liep in de tonnen en werd ingehouden op zijn salaris.

Antony niet akkoord met boetes

Antony ging niet akkoord met de boetes, waarna er een geschil is ontstaan dat inmiddels al ruim twee jaar speelt. Een half jaar geleden wendde de Braziliaan zich tot de arbitragecommissie van de KNVB. Afgelopen maandag was de inhoudelijke zitting van het verschil. Normaal gesproken doet de arbitragecommissie binnen een maand uitspraak.

