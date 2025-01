Alex Kroes krijgt de volle laag: ‘Doodzonde dat je een talent kapot maakt’

Valentijn Driessen begrijpt niets van het feit dat Ajax zich deze winter wil gaan versterken met . De chef voetbal van De Telegraaf is dan ook kritisch op technisch directeur Alex Kroes. Als het aan Driessen ligt dan gaat de td van de Amsterdammers aan de slag met Ajax-trainer Francesco Farioli om de eigen jeugd meer de kans te geven.

Driessen benoemt dat Ronald de Boer, jeugdtrainer bij Ajax, ook al aangaf dat jeugdspelers te weinig de kans zouden krijgen. "Jongens als Akpom en Gaaei staan rechts- en linksbuiten, terwijl er in de jeugd ook jongens rondlopen. Alleen die krijgen geen kans, die krijgen geen speelminuten", toont de journalist zich in de podcast Kick-off kritisch ten opzichte van Ajax. "Terwijl het wel des Ajax is om die jongens speelminuten te geven. Zeker als het iets beter gaat dan vorig jaar en dat niet alle schijnwerpers op de jongens staan gericht, dat de jongens het moeten doen."

"Dan kunnen ze meedraaien, maar dan laat Farioli liever Gaaei invallen op rechtsbuiten dan bijvoorbeeld Faberski. Dat is het paard achter de wagen spannen. Het is voor de jongens wel te hopen dat Marijn Beuker en Alex Kroes daarmee aan de slag gaan met Farioli. Dat is de toekomst van Ajax. Daar moet je mee aan de slag", adviseert Driessen de technische leiding van Ajax.

De chef voetbal van De Telegraaf staat dan ook niet te springen om de komst van Moro bij Ajax. "Dan betaal je zeven miljoen euro voor een Spanjaard om je Belgische jeugdspeler (Mika Godts, red.), die je zelf nu al een paar jaar hebt en die zich heel goed ontwikkelt, onder druk te zetten. Je krijgt natuurlijk een concurrentie tussen die twee. Dan wordt er gezegd: we willen hem erachter hebben. Maar dan betaal je zeven, acht miljoen voor een Spanjaard erachter."

Driessen vraagt zich dan ook af hoe Godts met de mogelijke komst van Moro om zal gaan. "Dan kun je zeggen: dat is topvoetbal. Aan de andere kant: Godts voelt zich lekker op dit moment en is geblesseerd geweest, maar dan zit er in de jeugd toch nog wel een andere speler die achter die jongen kan zitten? Die Spanjaard wordt in eerste instantie voor de bank gehaald, maar wat zijn dan je ideeën met Godts en deze Spanjaard? Wil je dan met twee jonge jongens de komende tweeënhalf seizoen doorkomen? Ik had een hele andere keuze gemaakt", benadrukt Driessen.

Verweij niet eens met Driessen inzake Moro

Mike Verweij oppert dat Moro ook op de rechterkant uit de voeten kan en stelt dat Jayden Banel en Christian Rasmussen niet aan het niveau van Ajax voldoen. "Ik vind het wel heel logisch dat ze iemand gaan halen, want ze hebben in feite maar één goede linksbuiten. Banel kan het uiteindelijk wel redden, maar hij is op dit moment nog niet goed genoeg."

Jonge spelers moeten vertrouwen krijgen bij Ajax

Als het aan Driessen ligt dan moeten de jonge jongens bij Ajax 'een bepaald vertrouwen' krijgen. "Als Godts twee keer slecht speelt en wordt uitgefloten, dan komt Moro erin. Dat is in feite doodzonde als je daarmee een ander talent kapotmaakt. Hetzelfde met Brobbey enzo. Je moet toch zuinig zijn op die jongens, want het is je kapitaal. Dan kan je nu zeven miljoen uitgeven, maar waarom wordt die jongen niet door Sevilla, FC Barcelona, Real Madrid of Atlético Madrid opgehaald? Als hij zo goed is en zo goedkoop", besluit de Telegraaf-verslaggever.

