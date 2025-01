Kijkers ergeren zich kapot tijdens VfB Stuttgart - Ajax en spreken schande van één speler

Ajax is allesbehalve goed begonnen aan 2025. De Amsterdammers werken zondagmiddag een oefenwedstrijd tegen VfB Stuttgart en keken al binnen twintig minuten tegen een 2-0 achterstand aan. Kijkers ergeren zich vooral aan . De routinier krijgt in Duitsland de voorkeur boven onder meer Davy Klaassen en Kian Fitz-Jim, maar Ajax-fans vragen zich af waarop dat gebaseerd is en of hij wel een contractverlenging voorgeschoteld moet krijgen.

Berghuis werd bij aanvang van dit seizoen geacht het ‘nieuwe’ Ajax bij de hand te nemen, maar zijn rol binnen de lijnen bleef voor de winterstop erg beperkt. De linkspoot kende weliswaar een prima start, met onder meer een uitstekende wedstrijd op bezoek bij Jagiellonia Bialystok in de play-offs van de Europa League, maar raakte in de aanloop naar de return tegen de Polen geblesseerd en moest daardoor ruim twee maanden toekijken. Berghuis miste daardoor een belangrijk deel van de eerste seizoenshelft.

Artikel gaat verder onder video

De oud-speler van onder meer AZ en Feyenoord maakte begin november zijn rentree binnen de lijnen in de topper tegen PSV. Hij verzorgde vervolgens een paar dagen later een assist tegen Maccabi Tel Aviv, maar verder hebben de supporters in de laatste weken van 2024 weinig plezier aan hem kunnen beleven. Hij kwam in de eerste seizoenshelft uiteindelijk tot achttien wedstrijden, scoorde slechts één keer en verzorgde drie assists, waarvan twee vóór zijn blessure. Berghuis zal na de winterstop weer belangrijk voor Ajax willen zijn. Francesco Farioli ziet het in ieder geval in hem zitten en gunde hem in de oefenwedstrijd tegen VfB Stuttgart een basisplaats, maar een groot aantal fans is allesbehalve te spreken over zijn optreden.

LEES OOK: Ajax heeft nieuws over speler die nu al vier wedstrijden ontbreekt

“Iedere wedstrijd waarin Berghuis start is een slechte wedstrijd. Verdeel dat salaris dan gewoon lekker aan wat talenten in plaats van het aan iemand te geven die het niveau gewoon niet meer aan kan”, zo schrijft iemand op X. Berghuis is in het bezit van een aflopend contract. Hij liet eind november na de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle doorschemeren dat Ajax en hij er wel uit zullen komen over een nieuwe verbintenis. Maar daar is niet iedereen voorstander van. “Je mag je afvragen waarop de ‘basisplaats’ van Berghuis daadwerkelijk gebaseerd is. Heeft onder Farioli nog geen fatsoenlijke pot voetbal gespeeld en loopt erbij als een zaterdagamateur. Prima dat hij goed is met de trainer, maar niet ten koste van alles”, zo klinkt het.

Fitz-Jim altijd boven Berghuis. — 𝖠𝖥𝖢 𝖠𝗃𝖺𝗑 (@Glennmahh_) January 5, 2025 Dat begrijp ik, alleen in Bounida zit én meer rek in, én hij speelt de laatste tijd ook nog eens goed. Nog 1 jaartje jong en wie weet hoe snel het kan gaan met een talent. Berghuis is al 33 en zijn laatste goede wedstrijd kan ik me niet herinneren. — Toby (@AFCA_Toby) January 5, 2025 Hele middenveld is vandaag ruk. Maar zolangzamerhand is het geen toeval meer dat die 2 altijd ruk zijn als Berghuis er naast staat.



Berghuis hoort op rechts en anders op de bank. — Robert (@TeamBosz) January 5, 2025 Je mag je afvragen waarop de "basisplaats" van Berghuis daadwerkelijk gebaseerd is. Heeft onder Farioli nog geen fatsoenlijke pot voetbal gespeeld en loopt erbij als een zaterdagamateur. Prima dat hij goed is met de trainer, maar niet ten koste van alles. #ajax #stuaja — NEEL (@Internationeel) January 5, 2025 Berghuis op het middenveld kan echt totaal niet, laat bij beide doelpunten zijn man zo weglopen. Ajax moet doorselecteren en Berghuis bedanken. #vfbaja — Perrym (@Perrymok_) January 5, 2025 2 goals tegen, 2x de man vanuit het middenveld vanuit positie van Berghuis. Loopt totaal niet goed mee en aan de bal compenseert hij zijn verminderde lopen totaal niet, want is steeds de bal kwijt. https://t.co/Va4HNjL3bX — Mike (@futuro_footbal) January 5, 2025 Als Steven Berghuis voor elk slecht optreden onder Farioli een ton zou moeten inleveren van z'n huidige salaris zou hij geld bij moeten leggen om z'n aflopende contract te verlengen. #Ajax — Jordi Beeksma (@jordibeeksma) January 5, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ajax voldoet aan grote wens Farioli en doet zaken in Zwitserland

Ajax willigt een langgekoesterde wens van trainer Francesco Farioli in.