Ajax heeft nieuws over speler die nu al vier wedstrijden ontbreekt

Ajax-trainer Francesco Farioli lijkt komende zaterdag bij de competitiehervatting tegen RKC Waalwijk ‘gewoon’ weer een beroep te kunnen doen op . De Kroaat ontbrak in de laatste drie wedstrijden voor de winterstop en laat ook het oefenduel met VfB Stuttgart aan zich voorbijgaan. Sutalo is inmiddels hersteld van ziekte, maar traint nog individueel in Amsterdam.

De centrale verdediger maakte in de zomer van 2023 voor veel geld de overstap van Dinamo Zagreb naar Ajax. De verwachtingen waren torenhoog: Sutalo was aangetrokken als vervanger van de naar Arsenal vertrokken Jurriën Timber en moest de verdediging van Ajax gaan leiden. Daar kwam tijdens zijn eerste seizoen echter niets van terecht. Sutalo werd na vorig seizoen alweer naar de uitgang geschreven, maar hij kreeg van Farioli een ‘nieuwe’ kans en kwam in de eerste seizoenshelft al een stuk beter voor de dag.

De laatste drie competitiewedstrijden voor de winterstop tegen achtereenvolgens Almere City, Telstar (KNVB-beker) en Sparta Rotterdam gingen vanwege ziekte echter aan Sutalo zijn neus voorbij. Dat geldt dus ook voor de vriendschappelijke ontmoeting met VfB Stuttgart. De Kroaat behoort niet tot de selectie voor de oefenwedstrijd tegen de Duitse middenmoter. Hij lijkt de competitiehervatting van volgende week tegen RKC echter ‘gewoon’ te gaan halen. Volgens Ajax is Sutalo inmiddels hersteld van de griep en traint hij individueel in Amsterdam. “Vanaf dinsdag traint hij weer mee met de groep”, zo klinkt het.

Overbodige spelers

Benjamin Tahirovic is evenals Sutalo niet van de partij in Duitsland. Onduidelijk is waarom. De middenvelder kwam in de eerste seizoenshelft slechts tweemaal in actie voor Ajax 1. Hij behoorde op 27 oktober voor het laatst tot de wedstrijdselectie, toen deed hij 77 minuten mee tegen Willem II. Tahirovic ontbrak in de laatste weken voor de winterstop vanwege een hersenschudding, maar het is niet bekend of dat ook de reden is waarom hij er in de eerste wedstrijd van het nieuwe kalenderjaar niet bij is. Volgens het Algemeen Dagblad hoopt Ajax Tahirovic deze maand al dan niet tijdelijk elders te stallen. Dat geldt ook voor Owen Wijndal. De linksback begint tegen VfB Stuttgart op de bank.

