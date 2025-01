Francesco Farioli mist basisspeler ook in oefenwedstrijd Ajax en kiest opnieuw voor een andere spits

Ajax oefent zondagmiddag om 14.00 uur tegen VfB Stuttgart. De opstelling van de Amsterdammers voor de vriendschappelijke ontmoeting met de huidige nummer tien van de Bundesliga is bekend. is nog altijd niet van de partij, waardoor opnieuw een het centrale duo vormt met Youri Baas. krijgt de voorkeur boven Davy Klaassen en houdt op de bank.

Sutalo ontbrak vanwege ziekte in de laatste drie wedstrijden voor de winterstop. De Kroaat werd tegen achtereenvolgens Almere City, Telstar en Sparta Rotterdam vervangen door Rugani, die in de bekerwedstrijd tegen Telstar voor de bevrijdende 1-0 zorgde. Sutalo is er in de oefenwedstrijd tegen VfB Stuttgart dus opnieuw niet bij en wordt andermaal vervangen door de Italiaan. Voorin hebben Bertrand Traoré en Mika Godts een basisplaats. Zij kwamen twee weken geleden tegen Sparta nog als invaller binnen de lijnen, evenals Berghuis en Brobbey.

Opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Rugani, Baas, Hato; Berghuis, Henderson, Taylor; Traoré, Brobbey, Godts.

Waar is VfB Stuttgart - Ajax te zien?

Voor competitiewedstrijden van Ajax moet je op ESPN zijn en de Europese verrichtingen van Farioli en zijn manschappen zijn op Ziggo Sport te volgen. Het oefenduel met VfB Stuttgart wordt daarentegen uitgezonden op de eigen kanalen. Liefhebbers en geïnteresseerden kunnen zondag vanaf 14.00 uur inschakelen op Ajax.nl, in de Ajax App óf op YouTube.

Hoe presteert VfB Stuttgart dit seizoen?

VfB Stuttgart was vorig seizoen een van de revelaties in de Bundesliga. Bayer Leverkusen verbaasde weliswaar vriend en vijand door ongeslagen kampioen te worden, maar de prestatie van VfB Stuttgart mocht er zeker ook zijn. De ploeg eindigde op de tweede plaats, zelfs boven Bayern München. De uitstekende prestatie van VfB Stuttgart bleef natuurlijk niet onopgemerkt. Belangrijke spelers zoals Hiroki Ito, Waldemar Anton en Serhou Guirassy vertrokken naar respectievelijk Bayern München en Borussia Dortmund. VfB Stuttgart deed daarmee een aardig jasje uit en dat is te zien: het haalde 23 punten uit de eerste vijftien wedstrijden en bezet daarmee de tiende plaats in de Bundesliga.

VfB Stuttgart verzekerde zich als nummer twee van Duitsland van rechtstreekse deelname aan de competitiefase van de Champions League. Daarin moet het nog vol aan de bak om zich te plaatsen voor de tussenronde. De zeven punten uit de eerste zes duels betekenen een 26e plaats, die na acht wedstrijden uitschakeling betekent. VfB Stuttgart neemt het in de laatste twee wedstrijden op tegen Slovan Bratislava (uit) en Paris Saint-Germain (thuis).

Wanneer begint Ajax weer aan de competitie?

Ajax speelt ter voorbereiding op de tweede seizoenshelft alleen tegen VfB Stuttgart. De Amsterdammers hervatten de Eredivisie op zaterdag 11 januari met een thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk. Ajax is de huidige nummer twee van de Eredivisie, met zes punten minder dan koploper PSV en drie punten meer dan FC Utrecht.

