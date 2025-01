Kenneth Taylor openhartig over 'een van de lastigste perioden' uit carrière

beleefde met Ajax een 2024 met vele dieptepunten. Toch voelt de middenvelder, die inmiddels is uitgegroeid tot een van de sterkhouders, dat het afgelopen jaar hem sterker heeft gemaakt. Onder leiding van trainer Francesco Farioli draait het inmiddels beter bij Ajax en de tweede plaats stemt zelfs tot tevredenheid.

"Ajax gaat natuurlijk altijd voor de eerste plaats", vertelt Taylor in gesprek met het Noordhollands Dagblad. "In mijn ogen is Ajax altijd de grootste en de beste. Maar we moeten niet vergeten waar we vandaan komen en wat er de afgelopen twee jaar is gebeurd. Het doel voor dit seizoen is Champions League halen. We zijn op de goede weg."

Het vorige seizoen is er voor Ajax en de fans eentje om snel te vergeten. Taylor erkent dat het voor hem moeilijke tijden waren. Zo haalde hij zijn niveau niet en werd hij zelfs uitgefloten door de eigen supporters. "Een van de lastigste perioden uit mijn carrière", blikt de middenvelder terug op die donkere tijd uit zijn carrière.

Wel kreeg Taylor steun van een voormalig Ajacied. "Daley Blind heeft me veel gesteund", verklapt hij. "Die heeft hetzelfde meegemaakt, jaren geleden. Wat zijn gouden tip was? Dat hou ik tussen Daley en mij. Ik heb ook gesprekken met mezelf gevoerd en ben doorgegaan. Ik zag elke wedstrijd als een nieuwe kans."

Tayor sterker geworden door tegenslag

Taylor stelt dat iedereen tegenslagen meemaakt. "Of je nu voetballer bent, op kantoor werkt of kranten bezorgt", aldus de middenvelder. "Uitgefloten worden door je eigen supporters is niet normaal. Achteraf ben ik blij dat ik het heb meegemaakt, als je dat zo kunt zeggen, omdat het me eigenlijk alleen maar sterker heeft gemaakt. Ik heb nu ervaren dat er weer betere tijden komen na zo’n tegenslag, als je blijft doorgaan. Dat maakt het in de toekomst waarschijnlijk makkelijker om ermee om te gaan."

