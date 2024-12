Kenneth Taylor heeft na 'het kutste wat er is' contact met Daley Blind

heeft eerder dit kalenderjaar contact gehad met over de fluitconcerten aan zijn adres. De middenvelder is sinds de aanstelling van Francesco Farioli als hoofdtrainer uitgegroeid tot een van de belangrijkste krachten in het huidige Ajax, maar in het elftal van vorig seizoen was hij regelmatig het mikpunt van kritiek. Taylor was naar eigen zeggen ‘heel blij’ met de adviezen van Blind, die zelf als geen ander weet hoe het is om uitgefloten te worden.

De routinier keerde in de zomer van 2018 terug bij Ajax. Met Blind in de gelederen kroonden de Amsterdammers zich in 2019, 2021 én 2022 tot kampioen van Nederland. Bovendien reikten ze in 2019 tot de halve finales van de Champions League en wonnen ze ook nog eens twee keer de KNVB-beker. Eind 2022 kwam er een einde aan het tweede ‘huwelijk’ tussen Ajax en Blind. De verdediger kwam in de clinch te liggen met Alfred Schreuder. Hij verloor zijn basisplaats en moest het regelmatig ontgelden bij het publiek. Dat gold vorig seizoen voor Taylor. Zo reageerde een deel van de achterban erg enthousiast toen hij in de thuiswedstrijden tegen onder meer Brighton & Hove Albion en NEC naar de kant werd gehaald.

LEES OOK: Alfred Schreuder laat zich bijna twee jaar na vertrek kort maar krachtig uit over Daley Blind

“Als je wordt uitgefloten, dat is eigenlijk het kutste wat er is natuurlijk”, zo vertelt Taylor in gesprek met ESPN. “Er gaat veel door je heen, maar ik moet zeggen dat ik er op een gegeven moment niet echt meer mee bezig was. Ik wilde gewoon met de club en het team zo goed mogelijk presteren en ik stootte me er eigenlijk een beetje vanaf, van het publiek zeg maar.” De voorlaatste week van februari was illustratief voor het afgelopen seizoen van Taylor. De middenvelder werd op 18 februari in de thuiswedstrijd tegen NEC onder luid gejoel naar de kant gehaald en begon een paar dagen later op bezoek bij FK Bodø/Glimt op de bank. Als invaller maakte hij de winnende en bezorgde hij Ajax een plekje in de volgende ronde van de UEFA Conference League.

Er kwam toen veel los bij Taylor, die eerlijk toegeeft dat hij niet zo goed wist wat hij met de situatie - de fluitconcerten - aan moest. “Alles is nieuw, dus dan weet je niet zo goed hoe je ermee om moet gaan of wat je er tegen kunt doen. Op een gegeven moment gebeurde het steeds vaker, vaker, vaker. Dan probeer je gewoon nieuwe dingetjes.” Taylor sprak er ook veel met anderen over. “Het is natuurlijk toch lastig. Heel weinig mensen hebben het meegemaakt. Zij proberen mij daarin dan zo goed mogelijk te helpen, maar uiteindelijk ik het zelf doen. Ik heb ook gewoon heel veel gesprekken met mezelf gevoerd, hoe raar het ook klinkt”, zo vertelt de middenvelder van Ajax.

Gesprekken met Blind

Blind was een van de mensen uit de voetballerij die Taylor een helpende hand toestak. De verdediger van inmiddels Girona was in het shirt van Ajax regelmatig het mikpunt van kritiek bij de eigen supporters. “Ik heb er met Daley over gesproken en hij gaf mij daarin zijn adviezen. Hij heeft het zelf ook meegemaakt, dus ik denk dat hij wel weet wat ik toen voelde. We begrepen elkaar ook gewoon goed daarin. Hij gaf me gewoon tips en advies. Wat hij precies zei? Dat is wel gewoon iets tussen ons, maar ik was er wel heel blij mee”, zo klinkt het.

