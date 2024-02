Taylor haalt zijn gram: Ajax kruipt door oog van de naald in krankzinnig voetbalgevecht

Ajax heeft zich in een spectaculair voetbalgevecht met FK Bodø/Glimt gekwalificeerd voor de achtste finale van de Conference League. De Amsterdammers maakten bepaald geen sterke indruk, maar wonnen in de verlenging dankzij een doelpunt van uitgerekend de verguisde : 1-2. Beide ploegen kregen in de reguliere speeltijd een rode kaart. Vorige week werd het 2-2 in Amsterdam.

John van 't Schip had zijn basiself flink omgegooid ten opzichte van de wedstrijd tegen NEC. Zo waren Jordan Henderson en Tristan Gooijer niet fit genoeg om te spelen en begon de afgelopen zondag uitgefloten Kenneth Taylor op de bank. Ajax had heel wat goed te maken na de matige 2-2 in de Arena vorige week tegen Bodo/Glimt, maar hier was niets van te merken in de eerste helft. Bodo/Glimt had veelal de bal en creëerde ook een aantal grote kansen. Zo had Diant Ramaj een aantal goede reddingen in huis op schoten Hakon Evjen, Jens Hauge, Fredrik Bjorkan en een kopbal van dichtbij van Ulrik Saltnes. Het veldspel van de Amsterdammers was uitermate traag en slordig, maar toch kwamen ze na een half uur uit het niets op voorsprong. Een inworp van Bodo/Glimt belandde bij Brian Brobbey die de bal breed legde op Steven Berghuis. De aanvoerder schoot de bal overtuigend in de bovenhoek en zette zijn ploeg daarmee op voorsprong met de eerste doelpoging van de Amsterdammers in deze wedstrijd. Vlak voor rust kreeg Ajax toch nog een domper te verwerken doordat Brobbey geblesseerd naar de kant moest.

Desastreus begin tweede helft

Artikel gaat verder onder video

Ajax kwam niet bepaald sterk uit de kleedkamer toen Evjen binnen een minuut direct doorbrak. Josip Sutalo maakte een oliedomme overtreding en kreeg hiervoor de directe rode kaart na ingrijpen van de VAR. Bodo/Glimt leek direct te profiteren, maar Borna Sosa haalde de bal van de lijn. Uit de daaropvolgende hoekschop haalde de Kroaat de bal opnieuw van de lijn, al was dat ditmaal met de hand. De scheidsrechter werd opnieuw naar het scherm geroepen, maar dit keer kroop Ajax door het oog van de naald. In plaats van een strafschop en een rode kaart werd het een vrije trap voor Ajax, omdat de scheidsrechter een lichte overtreding op Ramaj had gezien. Het geluk van Ajax hield nog even stand toen Bodo/Glimt tweemaal de lat raakte via Hauge en Patrick Berg.

Tien tegen tien

Na ruim een uur voetballen ontstond er een nieuwe wending in deze knotsgekke wedstrijd. Albert Gronbaek, de man van twee doelpunten in de Arena, pakte totaal onnodig zijn tweede gele kaart en mocht dus ook inrukken. Zijn eerste gele kaart pakte hij door de bal in een opstootje tegen het gezicht van Berghuis aan te gooien en even later ging hij bovenop de voet bij Kristian Hlynsson staan waardoor het tien tegen tien werd. Ajax leek lang stand te houden tegen de Noren maar in de 83e minuut viel dan toch de verdiende gelijkmaker. Berg kon vrij uithalen van 20 meter en zijn poging stuiterde via de binnenkant van de paal binnen. In de blessuretijd kreeg Bodo/Glimt nog een reuzenkans. Hauge kreeg de bal voor zijn voeten en leek van dichtbij de winnende tegen de touwen te schieten, al was het niet dat Ramaj opnieuw een wereldredding verrichtte. De rebound werd benut, maar de Amsterdammers haalde opgelucht adem toen de vlag omhoogging wegens buitenspel.

In de verlenging ging Bodo/Glimt verder met waar het gebleven was, namelijk het missen van enorme kansen. Zo omspeelde Nino Zugelj de doelman en kon hij de bal voor een leeg doel binnenschuiven, maar wonder boven wonder kreeg hij het voor elkaar om de bal naast te schieten. Aan de andere kant stond Chuba Akpom ineens één op één met de doelman. Hij wist de Bodo/Glimt-goalie niet te passeren, maar het werd alsnog feest toen uitgerekend Kenneth Taylor de bal binnenschoot uit de hoekschop. De afvallende bal kwam bij Taylor terecht waarna hij de bal geweldig in de kruising schoot. Ajax ontsnapte nogmaals in de laatste minuut toen Berg een vrije trap via Ramaj op de lat schoot. Ajax haalde zo met de hakken over de sloot de volgende ronde in een zwakke, maar knotsgekke wedstrijd.