John van 't Schip wil een andere functie bij Ajax en gaat opnieuw het gesprek aan

Ajax is in gesprek met John van 't Schip om zijn functie voor het volgende seizoen te bespreken. De huidige trainer van de Amsterdammers leek hard op weg om Head of Coaching te worden bij de Amsterdamse club, maar de zestigjarige coach heeft aangegeven dat zijn voorkeur niet bij deze functie ligt.

De beoogde functie van Van 't Schip bij Ajax zou inhouden dat de trainer jeugdtrainers op Sportpark De Toekomst moest gaan begeleiden. Hier zou hij, na zijn vertrek als interim-trainer na afloop van dit seizoen, mee beginnen. Van 't Schip zelf kijkt hier echter anders naar, want hijzelf ziet deze rol binnen de club niet zitten. Het betekent dat Ajax en de zestigjarige oefenmeester nu opnieuw met elkaar in gesprek zijn om te bekijken welke functie geschikt is voor de trainer, zo weet Voetbal International maandagmiddag te melden.

Van 't Schip maakte eerder zelf bekend niet verder te gaan als trainer van Ajax, wat ook vanuit de directie van Ajax niet het meest waarschijnlijke scenario leek te zijn. Wel ligt de oud-trainer van onder meer PEC Zwolle nog tot de zomer van 2025 in Amsterdam vast en is hem een andere rol binnen de club beloofd. De komende weken zal moeten uitwijzen welke functie Van 't Schip gaat bekleden, maar als Head of Coaching lijkt hij niet aan de slag te gaan.

