Derksen moet door het stof na woedende brief van advocaat: 'Hij dreigde overal mee'

Johan Derksen biedt dinsdagavond in Vandaag Inside 'nederig' zijn excuses aan bij voormalig AZ-voorzitter Dirk Scheringa. De Snor noemde hem in een eerdere uitzending 'een oplichter', maar kreeg prompt een boze brief van de advocaat van de oud-DSB-topman op de mat.

"Ik moet heel nederig mijn excuses aanbieden, daar gaat mijn imago", begint Derksen zijn mea culpa. "Ik heb een héle boze brief gekregen van de advocaat van Dirk Scheringa. Ik kende hem (de advocaat, red.) niet, maar het toontje verried wel dat hij heel duur was. Ik heb gezegd dat Scheringa een oplichter was, maar dat is volkomen onjuist, want hij is daar niet voor veroordeeld."

Derksen legt vervolgens uit dat zijn opmerking sloeg op de woekerpolissen die de inmiddels failliete DSB Bank in het verleden aan de man bracht. "Toen is die bank beboet, niet Dirk Scheringa, maar zijn bank." Tafelgast Albert Verlinde vraagt of het Derksen geld zou kosten als hij zijn excuses níet zou maken. "Oh, hij dreigde overal mee", antwoordt de oud-hoofdredacteur van Voetbal International. "Zelfs zijn snor moet eraf!", grapt presentator Wilfred Genee.

"Ik heb er een hele week slecht van geslapen", grapt Johan Derksen.