Heerenveen maakt gehakt van La Liga-club, PEC Zwolle overklast De Graafschap

PEC Zwolle en sc Heerenveen hebben zich vrijdagavond van hun beste kant laten zien. In oefenduels met respectievelijk De Graafschap en Rayo Vallecano werd het 5-0 voor de Eredivisieclubs. Heracles Almelo verloor wel, van Eerste Divisionist Excelsior (1-2).

Vooral bij sc Heerenveen zal de sfeer goed zijn. Met trainer Robin van Persie is de club aan een nieuw hoofdstuk begonnen en dat lijkt gelijk zijn vruchten af te werpen. Nadat begin juli FC Dordrecht met 4-1 werd verslagen, kregen ook PEC (5-2) en dus Rayo Vallecano (5-0) ervan langs. Laatstgenoemde club komt komend seizoen weer uit in La Liga in Spanje, waar het vorig seizoen als 17e eindigde en daarmee ternauwernood degradatie voorkwam. Tijdens het duel van vrijdagavond kwam Daniel Seland Karlsbakk drie keer tot scoren voor de ploeg van Van Persie, de andere doelpuntenmakers waren Osame Sahraoui en Simon Olsson.

Artikel gaat verder onder video

PEC heeft door eveneens een 5-0 overwinning aan het zelfvertrouwen kunnen werken. Bij de ploeg van Johnny Jansen waren er vijf verschillende spelers trefzeker. Odysseus Velanas, Thomas Buitink (strafschop), Davy van den Berg, Anthony Fontana en Tolis Vellios vonden allemaal het net. Voor PEC was dit het laatste oefenduel in de voorbereiding. Op 11 augustus speelt de club zijn eerste competitieduel, uit tegen FC Utrecht.

Heracles verloor vrijdagavond wel. Eerste Divisionist Excelsior was met 1-2 te sterk in Almelo. Noah Naujoks tekende daar voor de 0-1, waarna Mario Engels de stand gelijktrok vanaf de stip. Richie Omowora zorgde er uiteindelijk voor dat de Rotterdamse formatie er met de volle 'buit' vandoor ging.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Pascal Jansen haalt smaakmaker uit de Eredivisie weg voor 1,5 miljoen euro

De Hongaarse club Ferencváros, met trainer Pascal Jansen aan het roer, haalt een smaakmaker weg uit de Eredivisie.