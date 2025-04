Van der Vaart wijst twee spelers aan ‘van de buitencategorie' na FC Utrecht - Ajax

Rafael van der Vaart is lovend over de buitenspelers van FC Utrecht na de 4-0 overwinning op Ajax van zondag. en zijn ‘van de buitencategorie’, zo stelt de oud-Ajacied in Studio Voetbal.

FC Utrecht won zondag verdiend met 4-0 van Ajax, met doelpunten van Sebastien Haller, Paxten Aaronson en een dubbelslag van Rodríguez. Toch was Utrecht niet de hele wedstrijd dominant. Integendeel zelfs, volgens Van der Vaart: “Ik vond ze in de eerste helft heel apathisch.”

“Ze zetten wel druk, maar het is allemaal nét niet”, gaat de 109-voudig international verder. “Daar voetbalde Ajax makkelijk doorheen. Dat was eigenlijk de hele eerste helft zo, daardoor was Ajax heel goed. Maar in de tweede helft - en dat komt ook door die voorsprong - zaten ze er bovenop. Dan heeft Ajax niet de kwaliteit om eronderuit te spelen.”

Bij Utrecht ziet Van der Vaart spelers die zeker kwaliteit hebben: “Ik moet wel eerlijk zeggen dat ze wel een paar buitenspelers hebben, die Cathline en Rodríguez, die wel echt van de buitencategorie zijn." Ook Vasilios Barkas krijgt een compliment: “Dat is gewoon een heel goede keeper, zeker.”

