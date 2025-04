Nederlandse kranten schrijven hetzelfde over Ajax na dreun tegen FC Utrecht

Ajax leed zondagmiddag weliswaar een pijnlijke nederlaag bij FC Utrecht (4-0) en moet daardoor vrezen dat PSV de achterstand verkleint tot zes punten, maar reden tot paniek is er nog niet. Dat stellen de Nederlandse kranten na de ontmoeting in Stadion Galgenwaard. Volgens Willem Vissers van de Volkskrant moet Ajax het wel heel ‘bont’ maken om geen kampioen te worden, terwijl Mike Verweij de mogelijke marge van zes punten na komende donderdag ‘comfortabel’ genoeg acht voor de Amsterdammers.

De formatie van coach Francesco Farioli had zondagmiddag in de Domstad een volgende stap richting het kampioenschap kunnen zetten, maar leed op bezoek bij FC Utrecht dus een forse nederlaag. Het was de eerste verliespartij voor de hoofdstedelingen in het nieuwe kalenderjaar. Verweij zag dat Ajax een ‘enorme draai om de oren’ kreeg. “Het betekende de grootste verliespartij van Ajax dit seizoen in de Eredivisie”, zo schrijft hij op de website van De Telegraaf. Ajax slaagde er dus niet in de voorsprong op PSV tijdelijk te vergroten tot twaalf punten. De Eindhovenaren komen donderdagavond pas in actie tegen FC Twente.

Artikel gaat verder onder video

Normaal gesproken een pittige klus, maar FC Twente is al weken niet in goede vorm. Grote kans dus dat het verschil tussen Ajax en PSV na donderdagavond nog ‘maar’ zes punten bedraagt. “Voor de titelkansen lijkt de forse uitglijder in de Galgenwaard geen ramp. Achtervolger PSV heeft weliswaar de kans om komende donderdag in de uitwedstrijd tegen FC Twente de achterstand terug te brengen tot zes punten, maar dat is nog steeds een comfortabele marge met nog vier duels te gaan”, zo denkt Verweij. Na het duel tussen FC Twente en PSV hebben de titelkandidaten dertig wedstrijden gespeeld. Ajax heeft nog drie thuisduels op het programma staan, terwijl PSV nog naar Feyenoord moet.

LEES OOK: ‘Jordan Henderson stiekem blij met schorsing bij Ajax’

Vissers lijkt eveneens geen knotsgek slot van de titelstrijd te verwachten. “Ajax moet het bont maken om geen kampioen te worden, maar op weg naar dat mogelijke succes leed de koploper zondag een pijnlijke en verdiende nederlaag bij FC Utrecht”, schrijft de journalist van de Volkskrant. “Ajax dient nu eerst te wachten op wat PSV doet, donderdag in Enschede tegen Twente. De koploper zelf speelt weer over een week thuis tegen Sparta, dat een opmars beleeft onder Maurice Steijn, de trainer van wie menig supporter van Ajax nog badend in het zweed ontwaakt, als degene onder wie het elftal vorig seizoen even op de laatste plaats stond”, zo klinkt het.

‘Verdiende nederlaag’

Vissers was niet onder de indruk van het vertoonde spel van Ajax. De Amsterdammers begonnen prima aan het duel in Utrecht en kregen via Brian Brobbey meteen een goede kans om de score te openen, maar na zijn inzet tegen de lat creëerden de bezoekers niet heel veel meer. Bovendien lieten ze zich in de tweede helft volledig aftroeven. “De nederlaag was verdiend omdat Ajax in aanvallend opzicht vrijwel niets liet zien dat de moeite van het onthouden waard was. Alleen de eerste fase van Ajax, pakweg het eerste half uur, was goed te noemen, zeker qua veldspel. Het gebeurde geregeld dit seizoen, dat Ajax geen of nauwelijks controle had over de wedstrijd, en toch won. Het was op een gegeven moment bijna een handelsmerk in uitwedstrijden. Zondag was het andersom”, zo zag Vissers.

LEES OOK: Davy Klaassen schuldbewust: ‘Aan de reacties van mijn teamgenoten te zien…’

Volgens Verweij wees in het eerste half uur ‘niets erop dat Ajax zo’n pijnlijke Pasen zou kennen’. “Het was juist Ajax dat nadrukkelijk het initiatief in de wedstrijd greep en FC Utrecht achteruit dwong. Het team van Francesco Farioli is in de loop van dit seizoen voetballend gegroeid en liet dat zien in het eerste half uur waarin het positiespel van de koploper duidelijk beter was dan dat van de nummer vier. Net als vorige week tegen Willem II creëerde Ajax echter weinig doelgevaar met dat verzorgde spel op de helft van de tegenstander”, klinkt het.

Hoewel het zelfvertrouwen van Ajax ongetwijfeld een dreun heeft opgelopen door de nederlaag in Utrecht, lijkt ook het Algemeen Dagblad geen reden tot paniek te zien voor de Amsterdammers. “Op de klanken van Boney M. ’s Daddy Cool prijzen de FC Utrecht-supporters hun ‘Ronnie Jans’, de coach die van hun verzameling helden weer een club heeft gemaakt die ertoe doet in Nederland. Want ja, plaatsing voor Champions League is nog alleszins mogelijk, mocht Feyenoord nog minstens vier punten morsen. De fans van Ajax? Die weten dat zij nog een poosje zullen moeten wachten, voordat ze hun titelfeestje mogen vieren.”

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Het is dit seizoen een veelgehoord idee: Ajax zou door de KNVB aan het kampioenschap worden geholpen. 🔗

👉 Wout Weghorst, niet zelden de redder in nood van Ajax, heeft aan één woord een 'bloedhekel'. 🔗

👉 Cedric Hatenboer vertelt over zijn periode bij Ajax. "Marc Overmars greep in. En dat bij een dertienjarige, hè." 🔗

👉 Don-Angelo Konadu is nog niet goed genoeg voor het eerste van Ajax, stelt Kees Kwakman. 🔗

👉 John van 't Schip, vorig seizoen nog interim-trainer in Amsterdam, komt met een héél ander geluid over Ajax. 🔗