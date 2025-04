‘Jordan Henderson stiekem blij met schorsing bij Ajax’

denkt dat stiekem blij is met de gele kaart die hij zondag kreeg bij Ajax tegen FC Utrecht (4-0 nederlaag). De aanvoerder van Ajax is daardoor geschorst voor de thuiswedstrijd van volgende week tegen Sparta Rotterdam.

Henderson kreeg tegen FC Utrecht zijn vijfde gele kaart van het seizoen. Na een overtreding van de Engelse middenvelder op Yoann Cathline greep scheidsrechter Bas Nijhuis naar zijn borst en toonde hij Henderson een gele prent. Henderson liet met een wegwerpgebaar blijken zich niet te kunnen vinden in de beslissing van Nijhuis.

“Ik kreeg de gele kaart voor de overtreding. Ik vond het een beetje zwaar bestraft. Maar het is wat het is”, zegt de aanvoerder van Ajax na afloop voor de camera van ESPN. “Ik ben de volgende wedstrijd geschorst. Het is teleurstellend, want je wil geen wedstrijden missen.”

Analist Bram van Polen suggereert vervolgens dat Henderson stiekem niet ongelukkig is met de timing van zijn schorsing. “Ik denk ergens nog wel dat hij nu die gele kaart pakt…”, zegt de oud-voetballer van PEC Zwolle, die zijn zin niet afmaakt. Van Polen vervolgt: “Je wil uiteindelijk die kampioenswedstrijd spelen. Zo is het ook wel.” Ajax heeft na 30 duels 73 punten, titelrivaal PSV volgt met 64 punten uit 29 wedstrijden.

Collega Aletha Leidelmeijer reageert vol ongeloof op de suggestie van Van Polen dat Henderson stiekem blij zou zijn met de timing van zijn schorsing. Van Polen: “Ja, honderd procent! Als je de hele tijd op scherp staat, is dat niet lekker. Ik denk dat hij het misschien nog wel lekker vindt dat hij de wedstrijd tegen Sparta mist, omdat dat nog niet de kampioenswedstrijd is. Daarna kan hij weer wat relaxter spelen.”

Welke spelers van Ajax staan er nu op scherp?

Momenteel staat er één speler van Ajax op scherp: Brian Brobbey. De spits kreeg dit seizoen al zes gele kaarten in de Eredivisie en zou bij een volgende gele prent voor één wedstrijd geschorst zijn. Verder staan er geen Ajacieden op scherp. Zes Ajax-spelers zijn momenteel twee gele kaarten verwijderd van een schorsing: Henderson (vijf), Jorrel Hato (vijf), Anton Gaaei (drie), Josip Sutalo (drie), Kenneth Taylor (drie) en Youri Regeer (drie). Voor hen lijkt een eventuele kampioenswedstrijd van Ajax niet in gevaar te komen, met nog slechts vier speelrondes voor de boeg.

