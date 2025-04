Weghorst valt in: nooit eerder vertoonde situatie bij Ajax

Een uniek moment zondagmiddag in de tweede helft tussen FC Utrecht en Ajax. Hoofdtrainer Francesco Farioli bracht als invaller binnen de lijnen bij Ajax, maar liet staan. Daardoor staan Weghorst en Brobbey voor het eerst samen op het veld bij Ajax.

Ajax beleeft een loodzware middag in Utrecht en keek na 52 minuten voetballen tegen een 2-0 achterstand aan. Vijf minuten later greep Farioli in: de Italiaanse oefenmeester haalde Mika Godts en Davy Klaassen naar de kant, ten faveure van Weghorst en Bertrand Traoré.

Weghorst kwam dit seizoen al vaak vanaf de bank voor Ajax, maar staat zondag voor het eerst tegelijkertijd met Brobbey op het veld. Meestal moest Brobbey plaatsmaken voor de routinier. In het Nederlands elftal stonden Brobbey en Weghorst overigens één keer samen binnen de lijnen, vorig jaar in de verloren halve finale op het EK tegen Engeland.

Kort na de rentree van Weghorst tekende Miguel Rodríguez overigens namens FC Utrecht voor de 3-0 en daarmee waarschijnlijk de beslissing in de wedstrijd. Kort erna moest Brobbey het veld ruimen door een blessure.