'Overmars greep in, bij een dertienjarige! Feyenoord stuurde me weg, bizar'

Cedric Hatenboer staat momenteel onder contract bij Anderlecht, dat de middenvelder op huurbasis laat uitkomen voor Excelsior. Hoewel hij pas twintig jaar is, heeft Hatenboer al de nodige clubs van dichtbij meegemaakt. Zo speelde hij in de jeugdopleiding van onder meer Ajax en Feyenoord. In gesprek met Het Nieuwsblad blikt Hatenboer daarop terug.

Hatenboer speelde in de jeugd van VOC Rotterdam, Excelsior, Sparta Rotterdam, Ajax, opnieuw Sparta, Alphense Boys, Feyenoord én Excelsior. Bij die laatste club beleeft hij momenteel zijn grote doorbraak in het profvoetbal. Hatenboer speelde 22 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie en werd in januari 2025 voor minstens twee miljoen euro aangetrokken door Anderlecht, dat hem in de zomer definitief verwelkomt. Tot die tijd wordt hij verhuurd aan Excelsior.

“Ik voetbalde tot mijn dertiende bij Ajax”, vertelt Hatenboer nu. “Een hele tijd zat ik samen met Noa Lang in het busje om van Rotterdam naar Amsterdam te pendelen. Ik heb ook nog krachttraining gevolgd bij Noa’s vader.” Daarna stond hij echter acht maanden aan de zijlijn door een ‘legionella-bacterie en twee parasieten in mijn darmen’. “Ik moet dat opgelopen hebben tijdens een jeugdtoernooi in Rusland waar ik slechte kip heb gegeten.”

"Ik voelde het daarna tijdens een wedstrijd tegen PSV", blikt Hatenboer terug. "Geen energie meer. Naar mijn gevoel was ik dood. Zo’n acht maanden stond ik aan de kant. Ik was afgevallen, zag wat geel… Een zware antibioticakuur hielp me er weer bovenop."

Na zijn terugkeer bleef Hatenboer niet bij Ajax. Waarom niet? “De jeugd van Ajax ging toen twee keer per dag trainen. Dat kon ik na mijn herstel nog niet aan. Ik koos voor Sparta Rotterdam, maar sportief directeur Marc Overmars greep wel in. En dat bij een dertienjarige, hè. Hij regelde een soort van terugkoopclausule. Een jaar later kon ik terug naar Ajax, maar ik moest naar een gastgezin. Tja, dan zou ik mijn gescheiden ouders bijna nooit meer zien. Toen zei ik: ‘Als ik dit doe en ik haal het niet, ga ik veel spijt hebben.’”

‘Arnesen stuurde me weg bij Feyenoord, bizar’

Hatenboer wilde desondanks dat hij ‘gratis’ zou blijven voor grote clubs, die koos hij voor Alphense Boys. Die risicovolle keuze pakte goed uit. “We speelden voor de promotie en vrij snel trok Feyenoord al aan mijn mouw. Al is het bij Feyenoord niet gelopen zoals gehoopt. Ik was er basisspeler bij de Onder 18 en vaak werd mij gezegd dat ik een contract zou krijgen. Toen directeur Frank Arnesen me vroeg voor een gesprek dacht ik dat ik zou kunnen tekenen. Alleen stuurde hij me weg. Buitenlandse jongens die voor mij op de bank zaten, mochten wel blijven. Bizar.”

