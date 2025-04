Remko Pasveer sorteert voor op carrièreswitch: ‘Ik denk wel dat ik die kwaliteiten heb’

is ‘tevreden’ over zijn acteertalent. Dat vertelt de doelman in een video voor het YouTube-kanaal van Ajax. De club lanceerde vrijdagochtend een campagne tegen online haat, waarin Pasveer ook een rol speelde.

Ajax kwam een jaar geleden al met het ‘Silence Social Hate’-initiatief, waarmee de club in actie kwam tegen de 'overweldigende hoeveelheid' haatberichten op social media. Volgens de Amsterdammers had dit een 'concrete impact' en zorgde het voor meer rapportage van haatberichten. Nu zet Ajax samen met hoofdsponsor Ziggo de strijd tegen online haat voort, met onder meer een speciale module van het lesprogramma 'Online Masters'.

In een YouTube-video op het kanaal van Ajax geeft de club een kijkje achter de schermen bij de opnames voor de campagne. In de video leggen Regina van Eijk, keeper van de Ajax vrouwen, Jordan Henderson en Pasveer uit wat ze belangrijk vinden aan de campagne. Ook wordt Pasveer gevraagd naar zijn ervaringen met het acteren.

“Ik kan het goed, heb ik begrepen”, zegt een trotse Pasveer. “Ik heb al wat spotjes voor Ziggo mogen doen, waarin ik heb mogen acteren en blijkbaar zijn ze zeer tevreden. Je moet het toch een beetje verder kijken”, zegt Pasveer met een knipoog. De doelman vergelijkt zichzelf met een andere carrièreswitcher: “Arnold Schwarzenegger heeft het omgedraaid. Hij was eerst acteur en toen gouverneur en ik ga misschien de andere kant op.” De interviewer stelt: “Van keeper naar wereldster.” Pasveer glimlacht breed: “Het zou zo kunnen. Ik denk wel dat ik die kwaliteiten heb.”

