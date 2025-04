VI onthult hoogte afkoopsom in contract van Farioli bij Ajax

Francesco Farioli heeft een afkoopsom in zijn contract bij Ajax staan, zo weet Voetbal International. De Italiaan doet het uitstekend in Amsterdam en kan zodoende op de nodige interesse rekenen. Volgens het weekblad kan Farioli voor een bedrag van ongeveer vijf miljoen euro vertrekken bij Ajax.

Ajax wist zich afgelopen seizoen te versterken met Farioli, die overkwam van OGC Nice. In Frankrijk en daarvoor Turkije maakte de oefenmeester veel indruk, waardoor hij op veel belangstelling uit Europese topcompetities kon rekenen. Toch wist Ajax de Italiaan te overtuigen voor een avontuur in Amsterdam te kiezen en tekende hij een contract voor drie seizoenen in de Johan Cruijff ArenA.

De taak van Farioli was om de Nederlandse recordkampioen na een dramatisch seizoen terug te brengen naar de Champions League. Zeven wedstrijden voor het einde van de competitie lijkt hij daarin te gaan slagen. Sterker nog, met een voorsprong van negen punten op nummer twee PSV is Ajax hard op weg naar de landstitel. Dat er belangstelling is voor de succestrainer, is dus vanzelfsprekend.

Afgelopen weekend sprak directeur voetbal Marijn Beuker nog uit dat er ‘een grote kans’ is dat Farioli ook volgend seizoen trainer is van Ajax. Dat is volgens VI echter ‘niet vanzelfsprekend’ door een clausule in zijn contract. Farioli zou namelijk voor een bedrag ‘om en nabij de vijf miljoen euro’ kunnen vertrekken uit Amsterdam. Eerder had hij bij Nice een vergelijkbare clausule in zijn contract. Dat betekent dat Ajax dus niet ‘in control’ is als Farioli wil vertrekken. Toch zetten zowel de Amsterdammers als de oefenmeester vooralsnog in op een langere samenwerking.

