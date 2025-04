Amsterdammers keren zich tegen nadrukkelijke Ajax-wens: 'Daar ben ik echt niet gelukkig mee, hou ik niet van'

Ajax-supporters willen niets liever dan dat hun favoriete club bij een kampioenschap wordt gehuldigd op het Museumplein, maar niet alle inwoners van Amsterdam staan erom te springen. In een artikel van De Telegraaf doen meerdere mensen die in de buurt van het Museumplein wonen hun beklag over een eventueel feest op de veelgenoemde locatie. Zij klagen vooral over de overlast en dan met name dat bezoekers zouden ‘poepen en piesen’ in hun tuin.

Wie dit bij aanvang van dit seizoen had gezegd, was ongetwijfeld voor gek verklaard, maar het is toch echt zo. Met nog maar zeven speelronden voor de boeg, stevenen de Amsterdammers nadrukkelijk af op de eerste landstitel sinds 2022. De ploeg van trainer Francesco Farioli boekte afgelopen zondag een 0-2 overwinning op directe concurrent PSV en deed daarmee uitstekende zaken in de titelstrijd. Ajax gaat aan kop met negen punten meer dan PSV en als de hoofdstedelingen blijven winnen, kunnen ze een paar speelronden voor het eind al kampioen worden. Daarom wordt er al druk gespeculeerd over de locatie van de huldiging. In 2019 was die op het Museumplein, waar toen zo’n 100.000 mensen op af kwamen. In 2021 en 2022 werd het feest in de Johan Cruijff ArenA gevierd.

Ajax-supporters zien de huldiging het liefst plaatsvinden op het Museumplein, maar het is op dit moment zeer de vraag of het gaat lukken om het feest daar te organiseren. De Telegraaf wist dinsdag te melden dat er op het Museumplein een ander evenement plaatsvindt, gelijktijdig met de laatste drie speelronden van de Eredivisie. Het Maher Festival wordt gehouden van 11 tot en met 18 mei. Maar dat is niet de enige reden waarom er een vraagteken staat achter een huldiging op het Museumplein. Als het aan de buurtbewoners ligt, worden Farioli en zijn manschappen bij een titel elders gehuldigd.

‘Ik heb niet zoveel met voetbal’

“Oh, gaat Ajax misschien winnen? Daar ben ik niet enthousiast over, ik heb niet zoveel met voetbal. Wij wonen aan de Weteringschans, vlakbij waar de boot met spelers doorgaans aan land gaat. Als we niet oppassen staat onze tuin vol met mensen die er willen poepen of plassen”, spreekt een bewoner in gesprek met De Telegraaf zijn zorgen uit. “Het is een leuk feestje voor de voetbalfans, maar voor de buurt is het vooral veel overlast. Er is zoveel schade de volgende dag.” Diens zorgen worden gedeeld door een andere buurtbewoners. Hij vertelt dat bezoekers bij vorige voetbalfeestjes tegen zijn voordeur plasten. “Af en toe heb je dit soort toestanden. Daar ben ik echt niet gelukkig mee. En de volgende dag is het één grote puinhoop op het plein.”

Weer een andere buurtbewoner noemt de omgeving van de Johan Cruijff ArenA als een meer geschikte locatie voor een huldiging. Een oudere dame, die zegt naast het Museumplein te wonen, vreest voor een huldiging op dat plein. “Ik hou daar niet van. Al die dronken mensen. Piesen, poepen, lawaai. Jaren geleden hebben we nog een groot zwartboek opgesteld voor de gemeente. Ik ben benieuwd of ze daar nog iets mee gaan doen”, zo klinkt het. Burgemeester Femke Halsema liet zich eind februari al uit over een mogelijke huldiging op het Museumplein. De voorsprong van Ajax op PSV was op dat moment zeker nog geen negen punten, maar Halsema toonde zich wel alvast voorstander van een huldiging op het Museumplein. “Ja, absoluut. Ik kan er natuurlijk niet te veel over zeggen, maar we zijn ons er wel bewust van dat we voldoende beveiliging nodig hebben, mocht het Museumplein ter sprake komen.”

Wanneer kan Ajax kampioen worden?

Het laatste woord daarover is dus nog niet gezegd of geschreven. Ajax speelt nog zeven wedstrijden in de Eredivisie. De Amsterdammers vervolgen de titeljacht komende zondag met een thuiswedstrijd tegen NAC Breda, gevolgd door ontmoetingen met Willem II, FC Utrecht, Sparta Rotterdam, NEC, FC Groningen en FC Twente. Mochten Ajax en PSV evenveel of geen punten meer laten liggen, dan is 11 mei de eerste mogelijkheid voor de koploper om kampioen te worden. Dan speelt Ajax thuis tegen NEC. Daarna staan er nog twee duels op het programma, dus winst of gelijkspel zou in dat scenario voldoende zijn om de schaal omhoog te mogen houden. Alle andere scenario’s lees je in dit artikel.

