‘Farioli gaat droom waarmaken na landstitel met Ajax’

Francesco Farioli gaat Ajax komende zomer alweer verlaten. Althans, dat is de verwachting van Hans Kraay junior. Volgens de analist gaat de droom van de oefenmeester om bij een grote club in de Serie A te werken dan uitkomen, terwijl de fans van Ajax hem dan ‘op hun nek’ naar Schiphol brengen.

Farioli maakt een uitstekend seizoen door met Ajax. Ondanks alle kritiek op het vertoonde spel zijn de Amsterdammers hard op weg naar de landstitel, terwijl vooraf plek drie als de doelstelling werd gezien. Dat Ajax kampioen lijkt te worden, valt volgens Kraay ‘helemaal niets’ op af te dingen. “Farioli levert een wereldprestatie op zijn eigen manier”, stelt de analist in gesprek met Voetbal International. “Die man is niet van zijn stuk te krijgen, pareert de kritiek met een glimlach en wordt niet boos.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'Clubleiding Fenerbahçe wilde keihard optreden tegen Tadic na contact met Ajax'

Kraay blikt vervolgens terug op de eerste topwedstrijd van Ajax dit seizoen, op bezoek bij aartsrivaal Feyenoord in De Kuip. “Ik had gevraagd of het alstublieft een beetje meer sexy mocht, dat voetbal van Ajax”, herinnert de oud-voetballer zich. Ajax won die wedstrijd met 0-2. “Toen ze wonnen, zei hij: ‘Sexy genoeg, Hans?’ Ajax had een zogenaamd tussenjaar waarin alles was geoorloofd voor plek twee, maar het wordt een kampioensjaar. Een mooi slot voor Farioli.”

LEES OOK: ‘Analist Johan Cruijff was meer gefascineerd door nieuwsredactie dan Champions League-wedstrijd’

Die laatste opmerking moet Kraay vervolgens even toelichten. “Ik denk dat de titel ervoor gaat zorgen dat Francesco zijn droom gaat waarmaken: trainer worden bij een mooie club in de Serie A”, voorspelt de analist, die vindt dat het voor de Italiaan een perfect moment is om te vertrekken. “Hij heeft zichzelf op de kaart gezet en de weg geplaveid voor een trainer met wel het Ajax-DNA.” Daarnaast is Farioli ook ontzettend populair bij de achterban, waardoor Kraay verwacht dat ze hem een stap gunnen. “De supporters in Amsterdam slaan zijn schouders blauw van de complimenten, brengen hem op hun nek naar Schiphol en richten bij de ArenA een klein standbeeldje op.”

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Ajax-trainer Francesco Farioli neemt op 25 april even pauze en maakt een opvallend uitstapje. 🔗

👉 De wedstrijd PSV - Ajax heeft een voor Ajax vervelend staartje gekregen. 🔗

👉 Jorrel Hato heeft in zijn persoonlijke leven een investering gedaan van liefst 1.500.000 euro. 🔗

👉 Als Ajax zich heeft verzekerd van Champions League-voetbal, zal de club groot nieuws naar buiten brengen. 🔗

👉 Column: de interviews na PSV - Ajax waren ronduit gênant en een tikkeltje obsessief 🔗