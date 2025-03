Wedstrijd PSV - Ajax krijgt een staartje

De wedstrijd tussen PSV en Ajax krijgt een staartje voor . De spits van Ajax incasseerde in de eerste helft een gele kaart en is daardoor geschorst voor de eerstvolgende competitiewedstrijd.

Scheidsrechter Serdar Gözübüyük slingerde Brobbey in de 36ste minuut op de bon. Vlak na de aftrap van PSV, die volgde op de 0-1 van Ajax, ging Brobbey stevig door op Ryan Flamingo. Het leverde hem zijn vijfde gele kaart van het seizoen op.

Artikel gaat verder onder video

Met een wegwerpgebaar maakte Brobbey duidelijk zich niet in de straf te kunnen vinden, maar hij is nu wel geschorst voor het komende duel met NAC Breda op zondag 6 april. Het is de vraag of trainer Francesco Farioli dan wel weer kan beschikken over Wout Weghorst, die op 9 februari zijn teen brak in de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard.

