Burgemeester Halsema kreeg het aan de stok met de UEFA door Ajax-besluit

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema is in conflict geraakt met de UEFA, rond de Europa League-wedstrijd tegen Lazio. Halsema verbood fans van Lazio naar het stadion te komen, wat tot teleurstelling leidde bij de Europese voetbalbond. In een briefwisseling tussen de gemeente en de bond is te zien hoe de gemoederen hoog opliepen.

Stadionverbod

Ajax nam het op 12 december 2024 op tegen Lazio in de allereerste competitiefase van de Europa League. Ajax speelde thuis in de Johan Cruijff ArenA, waar geen uitsupporters van Lazio welkom waren, op last van burgemeester Halsema. Lazio won zonder fans met 1-3. Het opgelegde stadionverbod had behoorlijk wat voeten in de aarde, blijkt uit door Het Parool opgevraagde brieven die onderling verstuurd werden door de UEFA en de gemeente Amsterdam. Halsema besloot op 26 november om de Italiaanse supporters te weigeren, op grond van drie redenen: de nasleep van de rellen rond Ajax - Maccabi Tel Aviv op 7 november, het risico dat Lazio-supporters zich racistisch of antisemitisch zouden uitlaten en het feit dat Ajax - Lazio door de UEFA zelf als risicowedstrijd werd beoordeeld.

‘Draconisch besluit’

Artikel gaat verder onder video

Naast de supporters zelf, was ook de UEFA ‘teleurgesteld’ in het besluit van Halsema. In een brief van 28 november aan de burgemeester noemt de bond het besluit ‘draconisch’ en wordt bovendien de timing betreurd. Supporters zouden al betaald hebben voor wedstrijdtickets, vluchten en hotelreserveringen. Ook de redenering over het risico dat de supporters met zich mee zouden brengen wordt in twijfel getrokken door de bond, omdat deze op basis van generalisaties zou zijn gemaakt. Dat de UEFA zelf het risico-stempel op de wedstrijd plakte, was een ‘standaardpraktijk’.

LEES OOK: Mario Been kiest zijn favoriete combinatie-elftal van PSV en Ajax en zet meerdere grote namen op de bank

‘Rijmt niet met No to racism-campagne’

Halsema reageert op de brief op 4 december en is gedecideerd. Ze ontkent dat het geschetste risicoprofiel op basis van aannames is gemaakt en benadrukt de rol van de politie in dit proces. Halsema schrijft bovendien: “De extreemrechtse signatuur van sommige Lazio-supporters en hun antisemitische en discriminerende uitingen in Europa in de afgelopen jaren zijn bekend.” De burgemeester wijst op de ‘maatschappelijke verantwoordelijkheid’ van de UEFA: “U slaagt er niet in te laten zien dat u zich bewust bent van de ernst en impact van die uitingen. Wij kunnen dit niet rijmen met jullie eigen ‘Say no to racism’-campagne.”

‘Morele preek’

In het laatste contact over het stadionverbod schrijft de UEFA op 10 december terug aan Halsema. De Amsterdamse burgemeester zou de voorgaande brief ‘verkeerd hebben geïnterpreteerd’. Bovendien zou Halsema’s brief ‘de reputatie van de UEFA geschaad’ zijn. vice-secretaris-generaal Giorgio Marchetti spreekt van een ‘morele preek’ van Halsema en benadrukt hoe de bond zich inzet tegen racisme.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Arjen Lubach is stomverbaasd door de reactie van Ajax op nieuwe, nooit eerder vertoonde beelden van Johan Cruijff. 🔗

👉 De vader van Abdelhak Nouri komt bij RTL Boulevard met een mooie gezondheidsupdate over zijn zoon. 🔗

👉 Opeens wordt Ajax genoemd als mogelijke deelnemer aan het lucratieve WK voor clubs. Met welke andere clubs concurreren de Amsterdammers? 🔗

👉 Frank de Boer, de oud-trainer van Ajax, komt met harde woorden over het veldspel onder Francesco Farioli. "Het is soms niet om aan te gluren." 🔗

👉 Er zijn nieuwe beelden van Klaas-Jan Huntelaar, die meteen aantonen waarom hij zo gemist gaat worden bij Ajax. 🔗