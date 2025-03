Mario Been kiest zijn favoriete combinatie-elftal van PSV en Ajax en zet meerdere grote namen op de bank

De interlandperiode zit er voor het Nederlands elftal weer op, waardoor de focus weer wordt verlegd naar de Eredivisie. Die begint gelijk weer met een prachtig affiche: PSV - Ajax. Mario Been heeft zijn beste elftal van de twee selecties uitgekozen, waarbij enkele grote namen 'op de bank' moeten plaatsnemen.

Een belangrijke kanttekening die hierbij moet worden geplaatst is het feit dat de analist van ESPN alleen uit fitte en beschikbare spelers mocht kiezen. Spelers als Remko Pasveer en Jerdy Schouten kunnen dus niet gekozen worden.

In het doel kiest Been voor Walter Bénitez, die dit seizoen over het algemeen een degelijke indruk maakt en concullega Matheus achter zich laat. Op linksback zien we Jorrel Hato, deze week nog onderwerp van gesprek bij Oranje. Tyrell Malacia mag op de bank plaatsnemen. PSV'ers Olivier Boscagli en Ryan Flamingo vormen het hart van de verdediging, met naast hen de net teruggekeerde Sergiño Dest. Dat Been daarmee voor vier spelers van de ploeg van Peter Bosz in de defensie kiest, is uiterst opvallend. Ajax heeft dit seizoen de beste laatste lijn van Nederland en incasseerde tien doelpunten minder dan de Eindhovenaren. Youri Baas, Josip Sutalo en Anton Gaaei worden dus gepasseerd.

LEES OOK: Ajax-talent snapt kritiek: 'Hij verdient zoveel geld, maar speelt niet eens'

Op het middenveld heeft Kenneth Taylor een plekje gekregen van de analist van ESPN. De speler van Ajax heeft dit seizoen duidelijk stappen gezet en wordt steeds meer een dragende speler. Naast Taylor staan Ismael Saibari en Malik Tillman, beiden van PSV. Laatstgenoemde zou zondag eventueel minuten kunnen gaan maken. Joey Veerman, Guus Til en Jordan Henderson zijn de voornaamste namen die net buiten de boot vallen.

In de aanval zijn twee namen van Ajax te zien: Mika Godts en Brian Brobbey. Ook dat is opmerkelijk, aangezien de Amsterdammers een duidelijk mindere aanval hebben dit seizoen dan de huidige nummer twee van de Eredivisie. Godts en Brobbey zijn dit seizoen beiden bij zes doelpunten betrokken geweest in de competitie. De rechtsbuiten van dienst is Ivan Perisic. De Kroaat maakt de laatste weken veel indruk. Been zet bij het maken van dit elftal dus Johan Bakayoko, Noa Lang en Bertrand Traoré op de bank.

🍿 PSV - Ajax: De 𝗕𝗘𝗦𝗧𝗘 𝗫𝗜 volgens 𝗠𝗔𝗥𝗜𝗢 𝗕𝗘𝗘𝗡 🆚 pic.twitter.com/03jBn69EJJ — ESPN NL (@ESPNnl) March 25, 2025

