Ajax-talent snapt kritiek: ‘Hij verdient zoveel geld, maar speelt niet eens'

heeft begrip voor Ajax-fans die vinden dat hij te veel salaris ontvangt. Dat zegt hij in het Ziggo Sport-programma Kick ‘t Met. De jonge Ajax-speler is geblesseerd en krijgt via sociale media kritiek vanwege zijn ‘hoge’ salaris.

Presentator Armin Shah legt Van Axel Dongen de tendens van de sociale mediaberichten over de voetballer voor: “Overbetaald, waarom krijgt hij zoveel betaald terwijl hij geblesseerd is? Dat lijkt me ook frustrerend." Van Axel Dongen reageert nuchter: “Wat ik sowieso altijd in mijn hoofd heb: het internet is niet echt. Mensen kunnen van alles op het internet zetten en zeggen, maar dat is niet echt.”

De kritiek op het salaris van de Almeerder, naar verluid bijna miljoen euro per jaar, komt voort uit het uitblijven van de definitieve doorbraak in Ajax 1. Van Axel Dongen kwam in totaal slechts acht keer uit voor de hoofdmacht. Dat is weer mede te wijten aan langdurig blessureleed. De linksbuiten zegt zelf: “Ik kan er ook niks aan doen. Het is niet zo dat ik een nepblessure heb."

Toch begrijpt Van Axel Dongen wel waar de reacties vandaan komen: “Mensen zien gewoon dat je veel geld krijgt door 'niets' te doen.” Later zegt hij: “Ik zou als fan ook denken: ‘Hij verdient zoveel geld, maar hij speelt niet eens. Hoe kan dat?’ Ik neem het niemand kwalijk. Het is normaal dat er zo gedacht wordt.” Hoewel hij begrip kan opbrengen, verdedigt de twintigjarige Ajacied zichzelf: “Er is een reden dat je een bepaald salaris krijgt. Ik zie het zo: een club geeft je een contract voor een aantal jaar vanwege jouw potentie.”

