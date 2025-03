Vader Mohammed Nouri komt met gezondheidsupdate over Abdelhak Nouri

Mohammed Nouri, de vader van Abdelhak Nouri, heeft een update gegeven over de medische toestand van zijn zoon. Volgens Nouri senior gaat het het beter met het voormalige toptalent van Ajax en is hij ook iets scherper.

Tijdens de voorbereiding van Ajax op het seizoen 2017-2018 liep Abdelhak Nouri op twintigjarige leeftijd zwaar hersenletsel op. In het oefenduel tegen Werder Bremen verloor de middenvelder plotseling zijn bewustzijn, waarna hij minutenlang werd gereanimeerd. Nouri werd met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, waar hij kunstmatig in slaap werd gehouden in een poging om zijn herstel te bevorderen. Op dat moment was hij buiten levensgevaar.

Ajax liet in eerste instantie weten dat Nouri last zou hebben van hartritmestoornissen. Enkele dagen later bleek dat Nouri ernstige en blijvende hersenschade had opgelopen door te weinig zuurstoftoevoer tijdens zijn hartstilstand. Het was voor het toenmalige toptalent van de Amsterdamse club een abrupt einde aan een veelbelovende carrière.

Inmiddels gaat het wat beter met Nouri, zo vertelt vader Mohammed Nouri in gesprek met RTL Boulevard. "Hij is gelukkig stabiel, is iets scherper en hij begrijpt ons als we hem iets vertellen. Dat geeft ons kracht en we zijn blij met de kleine stapjes. Ik hoop dat het alleen maar beter met hem gaat worden.”

RTL Boulevard was aanwezig bij het Nouri Foundation Padeltoernooi, dat afgelopen zondag werd georganiseerd om geld in te zamelen voor AED-apparaten en voor het verspreiden van informatie over hartziektes. Bij het padeltoernooi waren ook onder meer voormalig Ajax-spelers Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart aanwezig. "Voor ons als familie Nouri zijn dit bijzondere dagen", aldus Nouri senior. "Om met mensen samen te komen en met ons het padeltoernooi te vieren, dat raakt ons. We zijn iedereen dankbaar voor het komen. Ik moet eerlijk zeggen, dat geeft ons kracht”, besluit hij.

