Met welke clubs concurreert Ajax om de schatkist van 145 miljoen euro?

Nu Club Léon is uitgesloten van deelname aan het lucratieve WK voor clubteams, rijst de vraag welke club wordt aangewezen als plaatsvervanger. De naam van Ajax is gevallen, maar ook andere clubs volgen de ontwikkelingen met bovengemiddelde interesse. Er is nog veel onduidelijk, maar in dit artikel schetsen we welke clubs mogen hopen op een uitnodiging.

Club Léon zou deze zomer samen met een andere Mexicaanse club (Pachuca) deelnemen aan het club-WK in de Verenigde Staten, waar in totaal 32 teams zouden strijden om de wereldtitel. Beide clubs vallen echter onder dezelfde eigenaar (de Grupo Pachuca), en dat is tegen de reglementen van de FIFA. De wereldvoetbalbond heeft daarom besloten om Léon uit te sluiten van deelname aan het toernooi en wil op korte termijn bekendmaken welke club zich mag verheugen op deelname. Die club belandt in Groep D met Flamengo, Espérance de Tunis en Chelsea.

De regels van de FIFA bieden ruimte voor interpretatie, als het gaat om de vraag welke club Club Léon mag vervangen. Artikel 10.4 stelt: “Het FIFA-secretariaat zal beslissen hoe een club die niet wordt toegelaten zal worden vervangen. Dit gebeurt volgens de volgende principes, waarbij met name rekening wordt gehouden met de respectieve rangschikking(en) van de betreffende club(s) en het toepasselijke quotum per confederatie en/of lid (land) waartoe de club(s) behoren.”

Mexico valt onder de CONCACAF, de voetbalbond van Noord- en Centraal-Amerika, die vier toegangsbewijzen kreeg voor het WK. Het is dus goed denkbaar dat de vervanger afkomstig is uit dezelfde regio. Sportadvocaat Michiel van Dijk rekent daar ook op. “De quotaregels per confederatie moeten worden aangehouden, althans zo lees ik het. Dat betekent dat Ajax niet snel in beeld zou komen om deze club te vervangen. Dit kan wel het geval zijn als een Europese club uitvalt”, zei hij tegen de NOS. Marjan Olfers, hoogleraar sportrecht aan de VU, zei ook te verwachten dat de FIFA voor een andere club kiest dan Ajax. Zelf vindt Ajax het nog te ‘prematuur’ om te reageren.

'Eén topkandidaat om Club Léon te vervangen'

Wie wordt het dan wel? In de Spaanstalige media wordt rekening gehouden met een uitnodiging voor Alajuelense uit Costa Rica. Die club won de laatste twee edities van de CONCACAF Central American Cup, het belangrijkste internationale clubtoernooi van Centraal-Amerika. Voorzitter Joseph Joseph vindt dat zijn club de uitnodiging verdient. "We hebben het op het veld verdiend", zei hij vrijdag. Alajuelense heeft zijn zaak al aanhangig gemaakt bij het CAS. De club zat de afgelopen maanden bovenop de ontwikkelingen rondom de mogelijke eliminatie van Club Léon.

Ook de naam van het Mexicaanse Club América valt, de huidige koploper van de CONCACAF Club Index. De regels lijken deelname voor Club América echter in de weg te zitten. Per land mogen maximaal twee clubs meedoen, tenzij drie clubs uit hetzelfde land tussen 2021 en 2024 het belangrijke continentale clubtoernooi uit hun regio wonnen. Dat is hoe Monterrey (winnaar CONCACAF Champions League 2021), Club Léon (winnaar 2023) en Pachuca (winnaar 2024) zich plaatsten. Club América won in die periode géén CONCACAF Champions League en lijkt dus geen voor de hand liggende kandidaat. Hetzelfde geldt voor de Mexicaanse topclub Cruz Azul.

Het is denkbaar dat in het geval van de CONCACAF de kwalificatieperiode een jaartje wordt opgerekt en dat er dus wordt gekeken naar de Champions League-winnaar van 2020: het Mexicaanse Tigres UANL. Een andere optie is om een club uit de Verenigde Staten uit te nodigen. Dat land valt ook onder de CONCACAF. De VS heeft met Inter Miami en Seattle Sounders weliswaar al twee deelnemers, maar Inter Miami is een van de organiserende clubs, waardoor een derde plek gecreëerd zou kunnen worden.

FC Barcelona en Liverpool spitsen de oren

Het is ook denkbaar dat de FIFA de kans aangrijpt om een grote Europese club uit te nodigen. Met twaalf clubs is Europa al verreweg het best vertegenwoordigde continent, maar het Catalaanse 3Cat sluit een uitnodiging voor FC Barcelona of Liverpool niet uit.

In dat geval zou de FIFA wel de regel van maximaal twee deelnemers per land breken. Dat zou niet het geval zijn als Ajax wordt uitgenodigd. De Amsterdammers grepen op een haar na naast deelname. Voor de UEFA-plekken werd gekeken naar een vierjaarlijkse ranking van de UEFA op basis van de prestaties in de Champions League. Ajax kwam een punt tekort ten opzichte van Red Bull Salzburg.

Tot slot is het ook mogelijk dat Club Léon alsnog naar het WK gaat. De huidige nummer twee van Mexico noemde de uitsluiting 'onacceptabel' en heeft aangekondigd naar sporttribunaal CAS te stappen. Wanneer het hoger beroep dient, is nog niet bekend.

Schatkist van 145 miljoen euro

Niet alle voetbalfans lopen al warm voor het WK clubs en spelersvakbond FIFPro keerde zich tegen het toernooi, uit vrees voor de overbelasting van voetballers. Voor de penningmeesters van de deelnemende clubs is het toernooi echter wel erg interessant. Het startgeld per club bedraagt een slordige 50 miljoen euro. De club die het toernooi wint, kan volgens schattingen zo’n 145 miljoen euro bijschrijven.