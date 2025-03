Ajax alsnog naar lucratief club-WK na uitsluiting Mexicanen? Dit zegt de club er zelf over

Nu de FIFA heeft besloten dat het Mexicaanse Club Léon wordt uitgesloten van deelname aan het WK voor clubteams, rijst de vraag of Ajax de vrijgekomen plek voor zich op zou kunnen eisen. De club komt tegenover de NOS met een eerste reactie op die gedachte.

Club Léon, de werkgever van voormalig PSV'er Andrés Guardado en de Colombiaanse sterspeler James Rodríguez, kreeg vrijdag te horen dat het door de FIFA niet toegelaten wordt tot het lucratieve toernooi dat komende zomer in de Verenigde Staten wordt gespeeld. De club is namelijk eigendom van dezelfde partij die ook de ándere Mexicaanse deelnemer, Pachuca, in zijn bezit heeft.

Op het toernooi strijden 32 teams om de wereldbeker voor clubs. Twaalf daarvan komen uit Europa en hebben zich geplaatst op basis van de prestaties van de afgelopen vier jaar. Ajax viel als nummer dertien nét buiten de boot. De NOS vraagt Ajax dan ook of de club er rekening mee houdt dat er alsnog een invitatie op de mat valt. "Wij vinden het te prematuur om te reageren", laat een woordvoerder echter weten aan de omroep. "Het lijkt er inderdaad op dat Ajax eerste staat op de Europese ranglijst van clubs die niet geplaatst zijn. Maar dat wil niet direct zeggen dat Ajax kans maakt. Er is simpelweg nog te veel onduidelijk. Want zelfs al zou een Europese club uit het toernooi worden gezet, dan is er veel ruimte voor interpretatie. Er is in dit stadium nog weinig te zeggen over de kwestie", aldus de zegspersoon van Ajax.

© Imago

Experts zien het somber in voor Ajax: 'Verwacht dat FIFA een andere club kiest'

Sportadvocaat Michiel van Dijk legt tegenover de omroep uit dat hij de FIFA-reglementen zo interpreteert dat 'de quotaregels per confederatie moeten worden aangehouden' en dat dat inhoudt dat Ajax 'niet snel in beeld zou komen' door het wegvallen van Club Léon. "Dit kan wel het geval zijn als een Europese club uitvalt", aldus Van Dijk. Ook Marjan Olfers, hoogleraar sportrecht en voormalig Ajax-commissaris, acht de kans klein dat de Amsterdammers alsnog een uitnodiging gaan krijgen. "De verwachting is dat FIFA naar de ranglijst en dan de quota per continent kijkt. Ik verwacht dat FIFA geen derde Mexicaanse club toelaat, want in principe is het maximum per land twee clubs. Ik verwacht dat de FIFA voor een andere club kiest dan Ajax. Europa neemt immers al met twaalf clubs deel. Dat is al een flink aantal in vergelijking andere confederaties". aldus Olfers.

