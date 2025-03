Ajax casht flink na deal van twaalf miljoen euro

Ajax heeft een nieuwe sponsordeal gesloten met Heineken. De bierbrouwer is vanaf komend seizoen tot minimaal de zomer van 2035 Officieel Partner van de Amsterdammers, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. Mike Verweij weet dat het gaat om een deal van twaalf miljoen euro, dus 1,2 miljoen euro per jaar.

Nadat Ajax in 2017 Grolsch verving door Heineken in de Johan Cruijff ArenA, gaan de Amsterdammers vanaf komend seizoen nog nauwer samenwerken met het merk. De bierbrouwer wordt namelijk Officieel Partner van Ajax. Met activiteiten willen beide partijen de fanbeleving en duurzaamheid verbeteren. Ook zal Heineken zichtbaar zijn op de LED-boarding in het stadion, waar met name Heineken 0.0 gepromoot zal worden. De deal tussen Ajax en Heineken loopt tot medio 2035 en levert de Amsterdammers volgens Verweij een bedrag van twaalf miljoen euro op.

Niet alleen in de Johan Cruijff ArenA, maar ook op De Toekomst zal vanaf komend seizoen Heineken worden geschonken. Sinds 2019 had Ajax een samenwerking met Budweiser, waarbij de Amerikaanse brouwer de schenkpartner was op het sportpark. Deze overeenkomst loopt komende zomer af. Volgens Chris Woerts hoopte Budweiser via deze deal met Ajax ‘met veel bombarie’ een marktaandeel in Nederland te veroveren. “Nu druipt het een illusie armer af!”

Bij Ajax is men dolgelukkig met de samenwerking met Heineken. “Heineken is net als wij geboren en getogen in Amsterdam, met wereldwijde bekendheid en populariteit”, stelt commercieel directeur Cas Biesta. “In de ruim 150-jarige geschiedenis van Heineken, onze 125-jarige geschiedenis, en het 750-jarige bestaan van de stad Amsterdam zijn we eigenlijk al heel lang met elkaar verweven. Mooi dat dit nu ook heeft geleid tot een langdurig partnership. We kijken ernaar uit om, samen met Heineken en de Johan Cruijff ArenA, bijzondere acties voor onze fans op te zetten.”

