Genee vermoedt 'afspraak' tussen Ajax en KNVB: 'Het lijkt echt zo'

Wilfred Genee spreekt in Vandaag Inside het vermoeden uit dat Ajax een 'afspraak' met de KNVB heeft gemaakt waardoor de Amsterdammers 'elke week een penalty krijgen'. Afgelopen zondag werd PEC Zwolle met 0-1 verslagen door een benutte strafschop van , alweer de dertiende (!) keer dit seizoen dat Ajax een penalty mee kreeg.

"Heeft Ajax iets afgesproken met de KNVB, elke week een penalty? Het lijkt echt zo, hè?", vraagt Genee zich maandagavond hardop af. Tafelgast Valentijn Driessen beaamt: "Daar lijkt het wel op. Ik weet niet wie die VAR was, maar die wilde waarschijnlijk ook nog wel een keertje in Amsterdam fluiten of VAR spelen. Dus ja, dan roep je hem", wijst de chef voetbal van De Telegraaf naar bargast Bas Nijhuis. Video-scheidsrechter Alex Bos riep de arbiter naar het scherm om een handsbal van Anselmo Mac Nulty te beoordelen, waarna Nijhuis de bal - naar het leek met tegenzin - op de stip legde en Taylor uit kon groeien tot matchwinner.

Van de dertien strafschoppen die Ajax dit seizoen mocht nemen, vielen er acht in de Eredivisie. "Het zit niet tegen, hè?", lacht Johan Derksen. Driessen grijpt terug op de uitspraken van trainer Francesco Farioli: "Dan roept die Farioli dat ze zo aanvallend spelen, veel op de helft van de tegenstander. Dan denk ik: dat ga ik even nakijken. Maar vorig jaar speelden ze veel vaker op de helft van de tegenstander en hadden ze veel meer balbezit dan dit seizoen."

Derksen concludeert: "Farioli heeft er een Italiaans elftal van gemaakt. Het is niet meer om aan te gluren, maar ze winnen met 1-0. Als je met 1-0 wint bij Almere City en PEC Zwolle, dan is dat al een aanfluiting van Ajax. Het beleid van Farioli, qua resultaten is het goed en kun je er weinig van zeggen, hij staat gewoon bovenaan. Maar het staat helemaal haaks op de Ajax-cultuur, waar ze altijd over de Hollandse School en aanvallend voetbal roepen."

