Bas Nijhuis geeft toe: arbiter zag rode kaart bewust door de vingers bij PEC - Ajax

Bas Nijhuis heeft zondagmiddag tijdens PEC - Ajax (0-1) bewust een rode kaart voor door de vingers gezien. Dat onthult de scheidsrechter maandagavond in het televisieprogramma Vandaag Inside.

Nijhuis is maandagavond te gast in Vandaag Inside. De eveneens Valentijn Driessen vindt dat de arbiter Thomas al vroeg in de wedstrijd tegen Ajax tweemaal geel had moeten geven en confronteert hem daarmee.

Aanleiding is een moment in de 32ste minuut, waarbij Nijhuis Thomas een geel kaart toonde vanwege een overtreding op Kian Fitz-Jim. De middenvelder van PEC kwam vervolgens verhaal halen bij de scheidsrechter. Daarbij pakte Thomas Nijhuis beet bij diens elleboog, waarna de arbiter de arm van de Nieuw-Zeelander geïrriteerd wegsloeg.

“Jullie scheidsrechters zijn sowieso niet consequent en jij ook niet”, stelt Driessen, terwijl hij zich tot Nijhuis richt. “Die Thomas zit aan jou en hoort dan gewoon zijn tweede gele kaart te krijgen. Dat laat jij gewoon gaan.”

De journalist van De Telegraaf stipt aan dat NEC-middenvelder Lasse Schöne voor een vergelijkbaar vergrijp tegen Go Ahead Eagles zondag wél zijn tweede gele kaart en daarmee rood ontving. “Lachwekkend, lachwekkend, lachwekkend”, reageert collega-analist Johan Derksen op het wegsturen van Schöne door scheidsrechter Sander van der Eijk.

Nijhuis legt uit dat de KNVB zijn scheidsrechters aan het begin van het seizoen instrueerde om protesten van spelers ‘heel streng aan te pakken’. “Dat is nu wel weer een beetje afgezwakt”, stelt de arbiter, die vervolgens toegeeft dat hij Thomas ‘weg had kunnen sturen’ volgens de regels.

