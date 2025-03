Scheidsrechter die al weken onder vuur ligt door KNVB beloond met Ajax - AZ

De topwedstrijd in de Eredivisie tussen Ajax en AZ staat zondag (aftrap 16.45 uur) onder leiding van Dennis Higler. De 39-jarige scheidsrechter wordt in de Johan Cruijff ArenA bijgestaan door assistenten Roy de Nas en Dyon Fikkert en VAR Pol van Boekel. Die toewijzing van de KNVB mag gerust opmerkelijk genoemd worden, aangezien Higler de laatste weken niet bepaald op dreef is.

Fortuna Sittard – Heracles Almelo, zaterdag 8 maart 2025

Higler vertolkte afgelopen weekend geen onomstreden rol tijdens het duel tussen Fortuna Sittard en Heracles Almelo (1-0). Heracles-verdediger Mats Rots stapte met een gestrekt been vol op het onderbeen van tegenstander Alen Halilovic, maar ontsnapte aan rood van scheidsrechter Joey Kooij, die Rots niet eens een gele kaart toonde.

Higler had er als VAR alsnog voor kunnen zorgen dat Rots van het veld zou worden gestuurd, maar greep niet in. Dat leverde hem na afloop een veeg uit de pan op van hoofdtrainer Danny Buijs van Fortuna Sittard. “Higler was de VAR, geloof ik. Heeft hij met zijn ogen dicht zitten kijken?", vroeg Buijs zich af voor de camera van ESPN. De oefenmeester sneerde vervolgens nog naar de arbiter: “Higler heeft sowieso wat moeite de laatste tijd…”

FC Groningen – FC Twente, 1 maart 2025

Buijs doelde daarmee naar verluidt op de goedkoop gegeven strafschop die Higler het weekend ervoor, op 1 maart, toekende aan FC Twente in de wedstrijd tegen FC Groningen (1-1). Higler kende in de blessuretijd van de eerste helft een strafschop toe aan FC Twente, nadat Thijmen Blokzijl bij een hoekschop aan het shirt van Gustaf Lagerbielke had getrokken. Commentator Sjors Blaauw trok de beslissing van Higler meteen in twijfel bij ESPN: “Je kunt niet zeggen dat Blokzeil helemaal niets doet, maar het enige wat je je kunt afvragen is hoe vaak dit wel niet gebeurt. En glijdt hij niet gewoon uit?”

De visie van Blaauw werd een dag later in het televisieprogramma Dit was het Weekend van ESPN onderschreven door analist Kenneth Perez. De Deense oud-voetballer concludeerde dat Blokzijl pech had dat Higler voor een overtreding floot, gezien de aard van de overtreding. “Hier wordt weinig voor gefloten. Over het algemeen fluit een scheidsrechter hier niet voor.”

De beslissing van Higler in het nadeel van FC Groningen resulteerde erin dat doelman Etienne Vaessen van de noorderlingen zich na afloop van de wedstrijd in de catacomben van het stadion beledigend uitliet over de scheidsrechter. Vaessen noemde Higler volgens het Dagblad van het Noorden ‘een walgelijke vent’. Dat leverde de keeper vervolgens een voorwaardelijke schorsing van een wedstrijd op.

PSV – Go Ahead Eagles, 26 februari 2025

Op 26 februari viel Higler ook in negatieve zin op in de halve finales van de TOTO KNVB Beker tussen PSV en Go Ahead Eagles (1-2). De leidsman floot in de tweede helft gretig voor een penalty van PSV, nadat een kopbal van Luuk de Jong op de arm van Gerrit Nauber belandde. Nauber maakte meteen duidelijk dat de bal via het lichaam zijn arm raakte. Videoscheidrechter Jeroen Manschot bekeek het moment nog wel, maar steunde Higler in zijn beslissing om een strafschop toe te kennen aan PSV. Het besluit van Higler leidde tot veel verontwaardiging, omdat de bal via het lichaam op de arm van Nauber belandde.

