Schokkend interview van Etienne Vaessen, die scheidsrechter ‘walgelijke vent’ noemt

is na de thuiswedstrijd van FC Groningen tegen FC Twente (1-1) in de catacomben van het stadion flink tekeergegaan over scheidsrechter Dennis Higler. De doelman van FC Groningen noemde de scheidsrechter volgens het Dagblad van het Noorden ‘een walgelijke vent’.

Higler had zaterdagavond de leiding bij FC Groningen - FC Twente. De thuisploeg was niet blij met de arbiter, die in de blessuretijd van de eerste helft onder meer een strafschop toekende aan FC Twente, nadat Thijmen Blokzijl bij een hoekschop aan het shirt van Gustaf Lagerbielke had getrokken. Commentator Sjors Blaauw trok de beslissing van Higler meteen in twijfel bij ESPN: “Je kunt niet zeggen dat Blokzeil helemaal niets doet, maar het enige wat je je kunt afvragen is hoe vaak dit wel niet gebeurt. En glijdt hij niet gewoon uit?”

Artikel gaat verder onder video

Vaessen was een van de spelers van FC Groningen die zich beklaagde bij Higler, maar de beslissing van de scheidsrechter werd uiteindelijk niet meer teruggedraaid. De strafschop die volgde werd uiteindelijk benut door Sem Steijn, hetgeen de gelijkmaker in de wedstrijd betekende.

L EES OOK: Kijkers spreken schande van besluit Dennis Higler in voordeel van PSV

In de slotfase van de wedstrijd was Vaessen opnieuw ontstemd over Higler. Ditmaal omdat de arbiter een aanval van FC Twente in eerste instantie liet doorspelen, terwijl Naci Ünüvar overduidelijk buitenspel stond. Higler floot de aanval uiteindelijk pas acht seconden later af, hetgeen volgens Vaessen veel te laat was: de doelman van FC Groningen reageerde woedend en moest dat uiteindelijk bekopen met een gele kaart.

Na afloop ging Vaessen in de catacomben van het stadion tekeer over Higler. “De slechtste man van het veld? De scheidsrechter’’, zei de keeper onder meer, geciteerd door journalist William Pomp van het Dagblad van het Noorden. Vaessen bezigde harde woorden over Higler. “Een walgelijke vent. Je kunt niet met die man communiceren”, klonk het onder meer.

“Op zeker moment was het vijf meter buitenspel”, zei Vaessen over het moment in de slotfase waarbij hij geel kreeg van Higler. “Ik wijs de scheids erop met een gebaar en hij geeft me geel. Misschien moet ik dat ook niet doen, want ik heb er nu al vier, maar ja. Je kunt gewoon geen gesprek met hem aangaan.”

“Ook de strafschop die we tegen kregen vond ik licht. Thijmen Blokzijl houdt even vast, maar dat soort dingen gebeurt altijd bij corners. Hij kan hem geven, maar dan moet je bij de situaties daarna ook consequent zijn. Dat gebeurde niet. Nee, Higler en ik worden geen vrienden”, aldus Vaessen.

© ESPN

Naci Ünüvar stond overduidelijk buitenspel in de slotfase. Toch liet Dennis Higler nog ongeveer acht seconden doorspelen, tot grote woede van Etienne Vaessen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Bas Nijhuis valt stil na pijnlijke vraag van Wilfred Genee: 'Nou...'

Bas Nijhuis valt in Vandaag Inside even stil als presentator Wilfred Genee hem vraagt of er in Nederland nog scheidsrechters zijn die 'wél wat kunnen'.