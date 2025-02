Kijkers spreken schande van besluit Dennis Higler in voordeel van PSV

Een zeer discutabel moment heeft PSV donderdagavond teruggebracht in de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Ivan Perisic benutte na een klein uur een strafschop (1-2), nadat scheidsrechter Dennis Higler had gefloten voor hands van Gerrit Nauber.

PSV keek halverwege de wedstrijd tegen een 0-2 achterstand aan, maar werd kort na rust terug in de wedstrijd geholpen door Higler. De leidsman floot gretig voor een penalty, nadat een kopbal van Luuk de Jong op de arm van Nauber belandde.

Artikel gaat verder onder video

Nauber maakte meteen duidelijk dat de bal via het lichaam zijn arm raakte. Videoscheidrechter Jeroen Manschot bekeek het moment nog wel, maar steunde Higler in zijn beslissing om een strafschop toe te kennen aan PSV.

Het besluit van Higler leidt onder meer op social media tot veel verontwaardiging, omdat de bal via het lichaam op de arm van Nauber belandde.

Klik op de link van het bericht hieronder om de penalty te bekijken op X, met in de comments ontzettend veel verontwaardiging om de beslissing van Higler: