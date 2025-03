‘Bloedirritante’ gewoonte van Dennis Higler blijkt eis van KNVB te zijn

Jan Joost van Gangelen doet zondagavond een opmerkelijke openbaring over de richtlijnen waarmee scheidsrechters tijdens wedstrijden rekening moeten houden. Aanleiding is de strafschop die Dennis Higler zaterdag toekende aan FC Twente in de uitwedstrijd tegen FC Groningen (1-1).

Higler kende in de blessuretijd van de eerste helft een strafschop toe aan FC Twente, nadat Thijmen Blokzijl bij een hoekschop aan het shirt van Gustaf Lagerbielke had getrokken. Commentator Sjors Blaauw trok de beslissing van Higler meteen in twijfel bij ESPN: “Je kunt niet zeggen dat Blokzeil helemaal niets doet, maar het enige wat je je kunt afvragen is hoe vaak dit wel niet gebeurt. En glijdt hij niet gewoon uit?”

In het televisieprogramma Dit was het Weekend van ESPN concludeert analist Kenneth Perez dat Blokzijl pech had dat Higler voor een overtreding floot, gezien de aard van de overtreding. “Hier wordt weinig voor gefloten. Over het algemeen fluit een scheidsrechter hier niet voor”, stelt de Deen.

Perez legt vervolgens uit dat hij het ‘bloedirritant’ vindt als scheidsrechters voorafgaand aan bijvoorbeeld een hoekschop het spel tijdelijk stilleggen, om aan de spelers duidelijk te maken dat zij geen lichamelijk contact met elkaar mogen maken. “Joh, laat ze lekker gaan! En als ze het doen, dan fluit je!”

Van Gangelen haakt daarop in door te refereren aan een gesprek dat hij onlangs had met Danny Koevermans, oud-voetballer en tegenwoordig actief als KNVB-scheidsrechter bij de amateurs en ESPN-analist. “Ik ben van de week door Danny Koevermans ingelicht: het is dus zo dat je als scheidsrechter gedurende een wedstrijd aan een aantal criteria moet voldoen. Je moet bijvoorbeeld je senioriteit tonen. Dat betekent dat je een paar keer per wedstrijd moet zeggen tegen een speler: kom maar even bij me. Serieus! Daar krijgen ze een plusje voor.”

“Jij gooit Danny nu even onder de bus”, reageert Perez. Van Gangelen ontkent dat, waarna Perez moet lachen. De Deense analist vervolgt: “Je vertelt het alsof je het belachelijk vindt.”

Van Gangelen reageert: “Nou, Koevermans vertelde dat hij het gevoel had dat hij heel goed had gefloten. Toen moest hij op rapport komen en zeiden ze: je roept de spelers niet vaak genoeg bij je.” Perez noemt dergelijke richtlijnen ‘de grootst mogelijke onzin’. “Als de wedstrijd het niet nodig heeft, dan doe je het niet!”, stelt de oud-voetballer.

“Kenneth, ik ben het met je eens. Maar dit is echt een richtlijn”, reageert Van Gangelen weer. “Ik ben er afgelopen week op gaan letten bij de Europese wedstrijden en dan zie je de scheidsrechter dat ook de hele tijd doen”, aldus de presentator.

“Dan denk ik dat Higler honderd van de honderd punten krijgt, met zijn uitleg de hele tijd”, uit Perez tot slot zijn ergernis over de in zijn ogen irritante gewoonte van de scheidsrechter.

