Kenneth Taylor laat onvrede over ploeggenoot van Ajax duidelijk merken

was aan het einde van de eerste helft tussen PEC Zwolle en Ajax (0-0 ruststand) niet blij met ploeggenoot . Laatstgenoemde ging in kansrijke positie voor eigen succes en daar was Taylor ontstemd over.

PEC en Ajax kwamen niet tot scoren in de eerste helft en dat mocht met name Fitz-Jim zichzelf aanrekenen. De middenvelder miste twee goede kansen, waaronder één in blessuretijd.

Fitz-Jim werd op slag van rust in de zestien van PEC vrijgespeeld door Steven Berghuis, waarna hij van dichtbij op doelman Jasper Schendelaar schoot. Fitz-Jim had ook kunnen kiezen voor een pass opzij richting Taylor, die centraal voor het doel relatief vrijstond. Dat Fitz-Jim daar niet voor koos en voor eigen succes ging, leidde tot onvrede bij Taylor.

Taylor maakte nadat Fitz-Jim voor eigen succes ging meermaals enkele verwijtende gebaren naar Fitz-Jim. Daarna volgde een woordenwisseling tussen de twee middenvelders van Ajax, waarbij ESPN alleen het aandeel van Fitz-Jim in die woordenwisseling in beeld bracht.

“Fitz-Jim moet de bal eigenlijk breed proberen te chippen op Talyor”, luidt het oordeel van analist Kees Kwakman in de rust bij ESPN. “Hij probeert de bal nu zelf te schieten, maar Schendelaar doet dat uitstekend: die komt heel snel uit. Ik denk dat als Fitz-Jim de bal naar links kan chippen, Taylor hem in het lege doel kan lopen.”

