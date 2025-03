Groot probleem voor Ajax: Brian Brobbey plots naar het gras

is geblesseerd uitgevallen in de wedstrijd tussen PEC Zwolle en Ajax. De spits moest al na een kwartier het veld verlaten. Trainer Francesco Farioli verving Brobbey door Bertrand Traoré.

In de veertiende minuut van de wedstrijd ging Brobbey plots naar het gras. Hij ging zitten in de middencirkel en gebaarde naar de zijlijn. De eerste spits van Ajax bleek te veel last te hebben van zijn knie, na een eerder duel luchtduel met twee spelers van PEC.

Het uitvallen van Brobbey is een grote domper, zeker omdat collega-spits Wout Weghorst al langere tijd geblesseerd is. Chuba Akpom werd in de afgelopen transferperiode verhuurd aan Lille OSC en dus ontbreekt het Ajax nu aan een echte spits.

